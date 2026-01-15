Brunello Cucinelli: Εξώφυλλο στο Forbes, τον αποκαλούν «το μέλλον της Ιταλίας»

Το πρόσωπο του Brunello Cucinelli φιγουράρει στο πρώτο εξώφυλλο της καινούριας χρονιάς του περιοδικού Forbes.

H ιταλική έκδοση του Ιανουαρίου τον τοποθετεί στην ιεραρχία των επιτυχημένων και ισχυρών, χαρίζοντάς του τον τίτλο του «επενδυτή της χρονιάς» και αποκαλώντας τον «το μέλλον της Ιταλίας».

Είναι γεγονός πως τα πανάκριβα είδη με το όνομά του έκαναν θραύση τη χρονιά που πέρασε. Το label πέτυχε ανάπτυξη και αύξηση πωλήσεων άνω του 12% απογειώνοντας τη φήμη του. Επιπλέον κατέκτησε σημαντικές fashion διακρίσεις και προσέλκυσε την προσοχή των media και των celebrities.

Ο ιδρυτής κάνει μάλιστα λόγο στο περιοδικό για μια φιλοσοφία ουμανιστικού καπιταλισμού με προτεραιότητα τη στήριξη των εργαζομένων.