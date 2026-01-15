Brunello Cucinelli: Εξώφυλλο στο Forbes, τον αποκαλούν «το μέλλον της Ιταλίας»

Ο βασιλιάς του κασμίρ και της ήσυχης πολυτέλειας κυριάρχησε στην παγκόσμια μόδα το 2025
Το πρόσωπο του Brunello Cucinelli φιγουράρει στο πρώτο εξώφυλλο της καινούριας χρονιάς του περιοδικού Forbes.
H ιταλική έκδοση του Ιανουαρίου τον τοποθετεί στην ιεραρχία των επιτυχημένων και ισχυρών, χαρίζοντάς του τον τίτλο του «επενδυτή της χρονιάς» και αποκαλώντας τον «το μέλλον της Ιταλίας».
Είναι γεγονός πως τα πανάκριβα είδη με το όνομά του έκαναν θραύση τη χρονιά που πέρασε. Το label πέτυχε ανάπτυξη και αύξηση πωλήσεων άνω του 12% απογειώνοντας τη φήμη του. Επιπλέον κατέκτησε σημαντικές fashion διακρίσεις και προσέλκυσε την προσοχή των media και των celebrities.
Ο ιδρυτής κάνει μάλιστα λόγο στο περιοδικό για μια φιλοσοφία ουμανιστικού καπιταλισμού με προτεραιότητα τη στήριξη των εργαζομένων.
Ο Brunello Cucinelli
Θεωρείται ένας τζέντλεμαν παλαιάς κοπής που δημιούργησε ένα «ρεύμα» αισθητικής με παγκόσμια επιρροή. Εκπροσωπεί την ιταλική κομψότητα που δεν «φωνάζει» και τα υλικά που όταν τα αγγίζεις αιφνιδιάζεσαι με την υφή τους. Με έδρα το Σολομέο της Ούμπρια (κοντά σε Περούτζια και Φλωρεντία) δημιούργησε μια αυτοκρατορία αν και μεγάλωσε χωρίς ηλεκτρικό και νερό. Σήμερα, στα 72 του χρόνια απολαμβάνει την απήχηση της δουλειάς του (με προσωπική περιουσία 4,5 δις δολάρια) περιστοιχισμένος από τις κόρες του. H πορεία του ξεκίνησε το 1977 από μάλλινα πουλόβερ.
Σε φωτογράφιση του περιοδικού GQ
Με σμόκιν Brunello Cucinelli ο star Γκλεν Πάουελ στις πολύ πρόσφατες Χρυσές Σφαίρες
Πρόσφατα πούλησε μερίδιο των μετοχών του συγκεντρώνοντας 100 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπίες. Προτεραιότητά του είναι η ανάπλαση της ιδιαίτερης πατρίδας του και των μνημείων της καθώς και η ίδρυση της Βιβλιοθήκης του Κόσμου». Λατρεύει την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και την αρχιτεκτονική ενώ διατηρεί προσωπική φιλία με τον βασιλιά Κάρολο.
Όπως αναφέρει ο Ιταλικός Τύπος αποτελεί πρότυπο του ευπατρίδη ευεργέτη επιχειρηματία. Η διαδρομή του χαρακτηρίζεται από ευγένεια και προσήλωση στο γενικό καλό.
