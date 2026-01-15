IRIS: Αλλάζουν από σήμερα τα όρια συναλλαγών, τι ισχύει για ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες

Βάσει του νέου πλαισίου, οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες, με μηνιαίο όριο τα 5.000 ευρώ, καθώς και έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Διπλασιάζονται από σήμερα τα ημερήσια όρια συναλλαγών για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων, αλλά και μεταξύ φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω της υπηρεσίας IRIS .

Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν πλέον:

• Να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες μέσω IRIS P2P (με μηνιαίο όριο 5.000 ευρώ).

• Εως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις μέσω IRIS P2Pro.

Με βάση τα στοιχεία του 2025 που ανακοίνωσε η ΔΙΑΣ, οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS P2P κατέγραψαν άνοδο κατά 90% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 111,4 εκατ., ενώ οι χρήστες ανήλθαν σε 4,3 εκατ. Στο IRIS P2Pro έχουν εγγραφεί 583.445 επαγγελματίες και στο φυσικό κατάστημα το IRIS Commerce εξυπηρετεί 1,2 εκατ. POS και 70.000 e-shops.

Το 2025 επιβεβαίωσε τον καθοριστικό ρόλο των άμεσων πληρωμών –σε αυτές εντάσσεται και το προϊόν IRIS– οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 27% των μεταφορών πίστωσης. Πέρα από τη δυναμική των instant payments, το σύστημα πληρωμών ΔΙΑΣ παρουσίασε το 2025 ευρεία και ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλο το φάσμα των διατραπεζικών υπηρεσιών. Υπηρεσίες όπως οι RF/QR πληρωμές και οι πάγιες εντολές αντιπροσώπευσαν το 38,6% του συνόλου των συναλλαγών, ενισχύοντας τη σταθερότητα του οικοσυστήματος. Παράλληλα, οι διατραπεζικές συναλλαγές ΑΤΜ κατέγραψαν αύξηση 27,7% σε σχέση με το 2024, υπογραμμίζοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των υπηρεσιών πληρωμών.

Συνολικά κατά τη διάρκεια του 2025, μέσω του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ πραγματοποιήθηκαν 540,4 εκατ. συναλλαγές, αυξημένες κατά 15,7% σε ετήσια βάση, ενώ η συνολική αξία τους ανήλθε σε 544,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 36 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. Από το σύνολο των συναλλαγών, 126,4 εκατ. συναλλαγές, αξίας 10,9 δισ., αφορούν τα προϊόντα της υπηρεσίας IRIS payments.

Η μέση ημερήσια δραστηριότητα ανήλθε σε 2,2 εκατ. συναλλαγές, αξίας 2,2 δισ., ενώ στις 24 Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ 6 εκατ. συναλλαγών, αξίας 3,5 δισ., επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της υποδομής της ΔΙΑΣ.