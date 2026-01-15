Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Νέα πληρωμή για την ετήσια επιστροφή ενοικίου του φορολογικού έτους 2024 θα πραγματοποιήσει σήμερα, Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026 η ΑΑΔΕ σε συγκεκριμένους φορολογούμενους.

Η καταβολή αυτή θα αφορά μόνο σε όσους προχώρησαν από τις 13 Δεκεμβρίου έως και τις 30 Δεκεμβρίου 2025 στην υποβολή της αρχικής δήλωσης ή τροποποίησαν τα στοιχεία τους κατά το διάστημα αυτό για το φορολογικό έτος 2024.

Ουσιαστικά τα ποσά του εν λόγω επιδόματος θα δοθούν σε όσους:

υπέβαλαν τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.

διόρθωσαν στοιχεία στον Πίνακα 6 του Ε1 (στοιχεία εκμισθωτή, ετήσιο μίσθωμα, αριθμό παροχής κ.λπ.). πρόσθεσαν δαπάνες για κύρια ή φοιτητική κατοικία που δεν είχαν συμπεριληφθεί αρχικά.

Απαραίτητη προϋπόθεση η δήλωση IBAN

Μεταξύ άλλων η ΑΑΔΕ επεσήμανε πρόσφατα τα εξής:

Ο επανυπολογισμός του ποσού της επιστροφής ενοικίου γίνεται για τα συνολικά ετήσια ενοίκια που καταβλήθηκαν το φορολογικό έτος 2024 (για κύρια ή/και φοιτητική κατοικία) και πραγματοποιείται αυτόματα με βάση τα νέα στοιχεία των δηλώσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πληρωμής είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού IBAN του δικαιούχου στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN ή μέσω του myAADEapp στην επιλογή Στοιχεία Επικοινωνίας > IBAN.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:



• Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

• Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή ενοικίου.