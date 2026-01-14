Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Η Πάτρα "ντύνεται" καρναβαλικά: «80 μπάστακες σε όλη την πόλη» λέει στο thebest.gr ο Παύλος Σκούρας- ΦΩΤΟ

Βασίλης Τσελίκης
[email protected]

Μπάστακες και φωτισμός προετοιμάζουν την πόλη για το καρναβάλι

Η Πάτρα "ντύνεται" καρναβαλικά, καθώς έχουν τοποθετηθεί μπάστακες ενώ έχει ξεκινήσει και ο σχεδιασμός του φωτισμού, ενόψει των εκδηλώσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026, όπως δήλωσε στο thebest.gr ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ, Παύλος Σκούρας.

«Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί περίπου 80 μπάστακες στο κέντρο της Πάτρας, αλλά και στις βασικές διαδρομές εισόδου στην πόλη», ανέφερε ο κ. Σκούρας, σημειώνοντας ότι οι παρεμβάσεις καλύπτουν τη Μαιζώνος, την είσοδο από την Ηρώων Πολυτεχνείου, το Ρίο, την Παραλία, τη Μεσσάτιδα, το ΚΕΤΧ, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα ΤΕΙ και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

«Το γεγονός ότι όλες αυτές οι εργασίες ολοκληρώθηκαν μέσα σε τρεις ημέρες είναι πολύ σημαντικό και δείχνει ότι πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια με σωστό συντονισμό», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις επόμενες παρεμβάσεις, ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ τόνισε πως «αυτή την περίοδο σχεδιάζουμε τον καρναβαλικό ηλεκτροφωτισμό της πόλης, ο οποίος θα αναπτυχθεί τόσο στο κέντρο όσο και σε περιφερειακές περιοχές, ώστε το καρναβαλικό κλίμα να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία της Πάτρας».

Η πόλη ντύνεται πλέον καρναβαλικά ενόψει της τελετής έναρξης, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17/1, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρινό Καρναβάλι 2026 Μπάστακας Παύλος Σκούρας ΚΕΔΗΠ

