Αγρότες: Στο τραπέζι γενικευμένη κλιμάκωση με κάθοδο τρακτέρ στην Αθήνα

Με σαφή διάθεση για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προσέρχονται στη σημερινή Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων, οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή παρουσία στα μπλόκα της περιμετρικής οδού της Πάτρας και στα διόδια Αγγελόκαστρου στην Ιόνια Οδό.

Μάλιστα, το βράδυ της Τετάρτης προχώρησαν σε ωριαίο αποκλεισμό της παλιάς εθνικής οδού στον Πύργο, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας.

Οι αγρότες της περιοχής αναμένεται να καταθέσουν πρόταση για γενικευμένη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στον Παλαμά Καρδίτσας, η οποία θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχεια των αγροτικών δράσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί και η πρόταση των αγροτών της Λάρισας, που κάνει λόγο για πανελλαδικό συντονισμό των μπλόκων και κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η πίεση προς την κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, βαρύ είναι το κλίμα στους κόλπους των αγροτών της Θεσσαλίας, μετά τη χθεσινή συνάντηση αντιπροσωπείας τους με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες έντονη δυσαρέσκεια εκφράστηκε κατά τη συνεδρίαση της διευρυμένης συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ στον Συνεταιρισμό Πλατυκάμπου.

Από τη συνεδρίαση προέκυψε ότι το μπλόκο της Νίκαιας θα συμμετάσχει με περιορισμένη αντιπροσωπεία στην κλειστή σύσκεψη στον Παλαμά, καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση προς την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Η πρόταση προβλέπει τη διοργάνωση πανελλαδικού συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, με τη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, καθώς και την παρουσία τρακτέρ, αγροτικών οχημάτων και λεωφορείων.

Παράλληλα, τίθεται η δημιουργία ενιαίου μπλόκου διαρκείας στο κέντρο της Αθήνας για αρκετές ημέρες, ενώ έως την πραγματοποίηση του συλλαλητηρίου προτείνεται η εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων με μπλοκαρίσματα εθνικών οδών.

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, προβλέπεται και ευρύ κάλεσμα προς σωματεία, συνδικάτα, συλλόγους και κοινωνικές συλλογικότητες της Αθήνας, ώστε να στηρίξουν μαζικά τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Τέλος, οι αγρότες ζητούν νέα συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αυτή τη φορά με διευρυμένη εκπροσώπηση – 25 συν 10 εκπροσώπους από τα 62 μπλόκα της χώρας – με στόχο, όπως υπογραμμίζουν, να τεθούν συνολικά όλα τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα, που αφορούν κάθε προϊόν και κάθε περιοχή της Ελλάδας.