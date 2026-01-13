Back to Top
Μπλόκο αγροτών στον Πύργο- Κλειστή για 11η μέρα η Περιμετρική της Πάτρας

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών με αποκλεισμούς σε κομβικά σημεία

Σε αποκλεισμό του κόμβου Πύργου προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης οι αγρότες, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα.
Η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω του κόμβου Αμαλιάδας, σύμφωνα με την ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού.
Υπενθυμίζεται, ότι η Περιμετρική Οδός της Πάτρας παραμένει κλειστή εδώ και έντεκα ημέρες., με την κυκλοφορία να εξυπηρετείται από το τοπικό δίκτυο.

Η Αιτωλοακαρνανία

Οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr σε αποκλεισμό του κόμβου της Ιόνιας Οδού στο Χαλίκι, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους. Τα τρακτέρ έχουν παραταχθεί στο σημείο, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία τόσο στην Ιόνια Οδό όσο και στην παλαιά εθνική οδό.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, αύριο εκπρόσωποι από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνάντηση αγροτών που θα πραγματοποιηθεί στον Παλαμά, όπου αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

