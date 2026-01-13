Ναύπακτος: Συνεχίζεται το θρίλερ με τα νεκρά αδέλφια- «Είμαι αθώα», λέει η οικιακή βοηθός

Συνεχίζεται το θρίλερ της Ναυπάκτου με τα δυο νεκρά ηλικιωμένα αδέλφια.

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει τον Φεβρουάριο του 2024 στην περιοχή Παλαιοπαναγιά της Ναυπάκτου, όπου δύο ηλικιωμένα αδέλφια, μία 89χρονη γυναίκα και ο 84χρονος αδελφός της, είχαν χάσει τη ζωή τους κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, ο φάκελος των δύο θανάτων ανοίγει εκ νέου, καθώς τα νεότερα στοιχεία φαίνεται να ανατρέπουν το αρχικό σενάριο. Οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι στον οργανισμό του άνδρα εντοπίστηκαν ηρεμιστικά φάρμακα, τα οποία δεν του είχαν συνταγογραφηθεί και δε φαίνεται να λάμβανε.

Τα δύο αδέλφια ζούσαν μαζί για τουλάχιστον οκτώ χρόνια. Ο 84χρονος είχε εργαστεί για καιρό στη Γερμανία και είχε αποκτήσει περιουσία. Μετά τον θάνατό τους εμφανίστηκαν πέντε διαφορετικές διαθήκες, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Αρχές.

Οι έρευνες εστιάζουν τόσο στο περιεχόμενο των διαθηκών όσο και σε πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος. Η οικογένεια των ηλικιωμένων αγνοούσε την ύπαρξη οικιακής βοηθού, το όνομα της οποίας περιλαμβάνεται σε μία από τις διαθήκες.

Η οικιακή βοηθός και κληρονόμος μίλησε στο STAR για τα δύο αδέλφια και την ύπαρξη της διαθήκης που περιλαμβάνει το όνομά της.