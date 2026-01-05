Ναύπακτος: Θρίλερ με τα νεκρά αδέλφια- Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται ως μοναδική κληρονόμος

«Τους ήξερα 23 χρόνια, ήμασταν από το ίδιο χωριό, ήταν συγγενείς του πεθερού μου. Ήταν κουμπάροι και μάλιστα όταν έπαθα το τροχαίο και σταμάτησα τη δουλειά μου, γιατί 23 χρόνια δούλευα σε φαρμακείο και σμπαραλιάστηκα, ο Γιώργος μου είπε "πού θα πας παιδάκι μου να δουλέψεις πάλι με αυτά τα χάλια; Έλα να μας φροντίζεις και να σου γράψω την περιουσία, αρκεί να παρατήσεις τον άνδρα σου και τα παιδιά σου και να έρχεσαι να κάθεσαι μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο". Κάτι που δεν δέχθηκα ποτέ ».

Αναφέρει πώς βρέθηκε να εργάζεται στο σπίτι των δύο ηλικιωμένων και την επιμονή, όπως λέει, του 84χρονου να αφήσει την οικογένειά της και να γίνει εσωτερική στο σπίτι τους.

Δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν ξαφνικά νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Η γυναίκα που τους φρόντιζε τα τελευταία δύο χρόνια μιλώντας στο Mega είπε: « Οι παππούδες δεν είχαν κανέναν, κανένας δεν έμπαινε στο σπίτι τους, είχαν μόνο εμένα. Οι παππούδες αυτοί ήταν η οικογένειά μου ».

Αρχικά, το περιστατικό εκληφθηκε ως ατύχημα, αλλά πλέον η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Μια φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Παλαιοπαναγιά της Ναυπάκτου φαίνεται να στοίχισε τη ζωή σε μία 89χρονη και τον 84χρονο αδελφό της.

Περιγράφει τον 84χρονο ως άνθρωπο δύστροπο και οξύθυμο. Η φωνή της «σπάει» όταν θυμάται την ημέρα που τους βρήκε νεκρούς.

«Εκείνη την ημέρα που πήγα και τους βρήκα… Χριστέ μου…».

Για τη γυναίκα δεν υπάρχει κανένα μυστήριο γύρω από το περιστατικό. Ο ηλικιωμένος, όπως λέει, είχε κουραστεί από την άρρωστη αδελφή του και είχε προαναγγείλει μπροστά της το τραγικό τους τέλος.

«Το είχα καταθέσει στην Αστυνομία ότι "θα βάλω φωτιά να σε κάψω και θα καώ κι εγώ". Εκείνο το απόγευμα και το βράδυ το έκανε πράξη. Ήθελε πάρα πολύ καιρό, την αισθανόταν βάρος».

Σημειώνει επίσης: «Έλεγε καθημερινά ότι η ζωή μας τελείωσε και ότι δεν έχω εγώ πια ζωή και έπρεπε να μην την πάω την Πολύτω στο νοσοκομείο, έπρεπε να την αφήσω να πεθάνει».

Η 48χρονη αναφέρει ότι είχε προτείνει να πάρει την 89χρονη στο σπίτι της για να την φροντίζει και να απαλλάξει τον αδελφό της, αλλά εκείνος ήταν κατηγορηματικός.

«Του έλεγα "τι είναι αυτά που λες βρε Γιώργο; Πώς της μιλάς έτσι; Και αν δεν θες την Πολύτω να την πάρω εγώ στο σπίτι και να μας δίνεις αυτά που θα χρειάζεται για τον μήνα η γυναίκα’. Και μου έλεγε ‘όχι, θα πεθάνει εδώ μέσα η Πολύτω". Δεν έμπαινε κανένας στο σπίτι τους ούτε τη γειτονιά δεν άφηνε να έρθει να δει την γιαγιά».

«Το είχε κλείσει ασφυκτικά το σπίτι, ακόμα και η πόρτα του υπνοδωματίου που είχε επιλέξει να κάνει αυτό το πράγμα, γιατί η Πολύτω ήταν κατάκοιτη δεν μπορούσε να αντιδράσει».

Ο μοναδικός συγγενής των ηλικιωμένων, ο ανιψιός τους, ενημερώθηκε για το τραγικό γεγονός από την ίδια τη γυναίκα που τους φρόντιζε.

«Εκείνο το πρωί ήμουν σε δουλειά και με κάλεσε στο τηλέφωνο η οικιακή βοηθός τους και μου είπε ότι πήγε στο σπίτι τους το πρωί και τους βρήκε καμένους. Τελευταία φορά πήγα να τους επισκεφθώ 20 ημέρες πριν από τον θάνατό τους. Δεν γνώριζα ότι έχουν οικιακή βοηθό, δεν μου το είχαν πει κι ούτε την είδα στο σπίτι τους όταν πήγα. Εκείνη με κάλεσε από το τηλέφωνο του 84χρονου για να μου πει τι συνέβη», ανέφερε.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μετά τον θάνατο των δύο ηλικιωμένων εμφανίστηκαν πέντε διαφορετικές διαθήκες, στις οποίες φέρεται να περιλαμβάνεται ως κληρονόμος η 48χρονη.

«Δε γνωρίζω καν τι αναφέρουν, εγώ καταρχάς δεν έχω αποδεχτεί τίποτα ακόμα. Οι διαθήκες είναι σε ειδικό γραφολόγο».

Η 48χρονη περιέγραψε πώς αντίκρισε τους ηλικιωμένους μετά τη φωτιά: «Εγώ όταν άνοιξα την πόρτα έτρεξα γρήγορα, παρατήρησα ότι στο δωμάτιο του Γιώργου δεν ήταν κανείς, και πήγα στο σώμα της της Πολύτως και με το που την ανοίγω βλέπω τον Γιώργο απανθρακωμένο, Δεν βλέπω τίποτα, μόνο ένα μαύρο πράγμα στο κρεβάτι. Τρέχω έξω, φωνάζω τους γείτονες και μία κοπέλα φώναξε την αστυνομία. Είχα μεγάλη υποχρέωση στον Γιώργο. Δεν ήρθε ποτέ κανένας συγγενής. Ο 84χρονος δεν ήθελε να αφήσει τίποτα στον ανιψιό του».

Οι διαθήκες

Η οικιακή βοηθός υποστηρίζει ότι βρήκε την πρώτη διαθήκη στο σπίτι η οποία κρίθηκε τελεσίδικα πλαστή.

«Αφήνω την οικία μου και τα μετρητά στον ανιψιό μου. Όλη την υπόλοιπη περιουσία μου στην οικιακή μας βοηθό. Ορίζω ως διαχειριστή, εκτελεστή και κληρονόμο της υπόλοιπης περιουσίας μου και τον δικηγόρο μου».

Οι διαθήκες 2, 3, 4 και 5 εμφανίζονται σχεδόν ένα χρόνο μετά. Τις προσκόμισε μάρτυρας, υποστηρίζοντας ότι του τις είχε δώσει ο 84χρονος δύο μέρες πριν πεθάνει.

Το 100% της περιουσίας μεταβιβάζεται στην οικιακή βοηθό.

«Τα δύο αδέλφια ήταν μακρινοί συγγενείς, κοντοχωριανοί, γείτονες και φίλοι του δικηγόρου. Τον 84χρονο τον είχε βαφτίσει η γιαγιά του δικηγόρου και στον τόπο καταγωγής τους ήταν γείτονες. Η 89χρονη τον ήξερε από μικρό παιδί και μάλιστα του έδινε γάλα από τις κατσίκες τους. Ο δικηγόρος ήξερε ότι ο 84χρονος θα τον συμπεριλάβει στη διαθήκη του. Του το είχε πει ο ίδιος. Η πρώτη διαθήκη του παππού, άφηνε κληρονόμο και διαχειριστή της περιουσίας τον δικηγόρο. Αυτή τη διαθήκη του την παρέδωσε η οικιακή βοηθός, λέγοντας ότι την βρήκε πάνω στο κρεβάτι του 84χρονου την ημέρα που τους βρήκε νεκρούς. Ο δικηγόρος δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ποιος την έγραψε. Την παρέδωσε καλόπιστα και κάλεσε και τους άλλους δύο που ήταν κληρονόμοι για να τους ενημερώσει. Έπειτα, εν αγνοία του εμφανίστηκε μία γραφολογική εξέταση που έλεγε ότι ο γραφικός χαρακτήρας δεν ήταν του 84χρονου. Τον 84χρονο τελευταία φορά τον είδε περίπου 4 μήνες πριν από τον θάνατό του. Γενικά, τον έβλεπε 3-4 φορές τον χρόνο», αναφέρει το περιβάλλον του δικηγόρου.

Βρέθηκε παραβιασμένο το σπίτι των δύο ηλικιωμένων

Οι αυτοψίες στο σπίτι παραμένουν ημιτελείς, καθώς θεωρούν το περιστατικό ατύχημα, χωρίς όμως να διευκρινίζεται πώς ακριβώς συνέβη.

Επιπλέον, το σπίτι των ηλικιωμένων βρέθηκε παραβιασμένο μετά το σφράγισμα από την ΕΛ.ΑΣ., με 15 κλειδωμένους χαρτοφύλακες να ανοίγονται, περιέχοντας άγνωστο περιεχόμενο.

Μέλος της οικογένειας ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να εξεταστεί η σορός τους από Τριμελή Επιτροπή. Παράλληλα, όλες οι διαθήκες περιλαμβάνουν το όνομα του δικηγόρου του 84χρονου.