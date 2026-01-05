FIR Αθηνών: Ενήμερη η Βουλή από τον Οκτώβριο- Τι άκουγαν επί ώρες οι ελεγκτές

Γνωστά εδώ και καιρό ήταν στη Βουλή τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Εναέρια Κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, είχε κατατεθεί ένας φάκελος από τον Οκτώβριο στη Βουλή από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι δεν έχει γίνει τίποτα εδώ και καιρό και ενώ προκηρύσσονται, πέφτουν στο κενό.

Σημειώνεται πως υπάρχει μία προκήρυξη ενός νέου διαγωνισμού για οκτώ νέα ραντάρ που θα τοποθετηθούν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο, στη Ρόδο και στην Κέρκυρα, ύψους 53,6 εκατ. ευρώ και λήγει στο τέλος του μήνα. Δεν προβλέπεται, ωστόσο, να τοποθετηθούν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Επίσης, φαίνεται πως υπάρχει μία σειρά από καθυστερήσεις για τις συνεννοήσεις ανάμεσα στους ελεγκτές και τους πιλότους.

Τι άκουγαν επί ώρες οι ελεγκτές

Ένα ηχητικό με τις παρεμβολές, όπως τις άκουγαν οι ελεγκτές της εναέριας κυκλοφορίας, έρχεται στο φως από το χθεσινό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Το ηχητικό δεν είναι από τον πύργο ελέγχου στο Ελληνικό, αλλά ό,τι άκουγαν στα αφτιά τους και οι πιλότοι αλλά και οι ελεγκτές. Εκεί που είχαν επικοινωνία με τα αεροσκάφη, ξαφνικά χάθηκε αυτή η επικοινωνία χάθηκε για 8 ώρες.

Οι ελεγκτές έβλεπαν τα αεροπλάνα αλλά δεν είχαν καμία ηχητική επαφή με τους πιλότους. Σύμφωνα με τον Alpha, και πιλότοι και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας άκουγαν αυτές τις παρεμβολές αντί να υπάρχει επικοινωνία.