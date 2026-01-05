Αγρίνιο: 81χρονος άνδρας κρατείται φρουρούμενος στο νοσοκομείο για ενδοοικογενειακή βία

Φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Αγρινίου νοσηλεύεται ένας 81χρονος άνδρας από το Αγρίνιο, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.

Oι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Ακαρνανίας, δέχθηκαν καταγγελία από την σύζυγο η οποία ισχυρίστηκε ότι χειροδίκησε εναντίον της ενώ προσπαθούσε να τον φροντίσει, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

Η ίδια είπε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν επιθετική συμπεριφορά από τον σύζυγο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 81χρονο, την Κυριακή το απόγευμα και τον μετέφεραν στο κρατητήριο. Εκεί αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τη διαδικασία απαιτείται η ολοκλήρωση των διαγνωστικών εξετάσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η νοσηλεία και να ασκηθούν διώξεις.