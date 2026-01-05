Υπόθεση Πάτρας: Στους εννέα οι εμπλεκόμενοι για τον θάνατο του 30χρονου- Αναμένονται εντάλματα σύλληψης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εννέα άτομα φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του 30χρονου άνδρα, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 4ης Ιανουαρίου σε κέντρο διασκέδασης στην Πάτρα.

Ο 30χρονος υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη μετά από άγριο ξυλοδαρμό.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως τα στοιχεία οκτώ ατόμων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης και του ένατου εμπλεκόμενου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έως την Τρίτη (06.01.2026) ο ανακριτής αναμένεται να εκδώσει τα εντάλματα σύλληψης, με τις κατηγορίες που θα αποδοθούν στους εμπλεκόμενους να αφορούν ανθρωποκτονία και συμπλοκή.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται κάποιοι από τους εμπλεκόμενους να παρουσιαστούν μαζί με τους συνηγόρους στην αστυνομία.

Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών ταυτοποίησαν τα οκτώ άτομα βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσαν και αξιοποίησαν, τόσο από τις κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στο κέντρο διασκέδασης, όσο και από τις καταθέσεις που έλαβαν.

Άλλωστε, από το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου η Ασφάλεια της αχαϊκής πρωτεύουσας είχε στην κατοχή της το καταγραφικό των καμερών, το οποίο παρέδωσε ο ένας εκ των ιδιοκτητών του νυχτερινού κέντρου.

Στο μεταξύ, οι δύο ιδιοκτήτες του μαγαζιού οδηγήθηκαν αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (05.01.2026) στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης, της υπόθαλψης εγκληματία και της παρεμπόδισης της Δικαιοσύνης.

Έπειτα από την ακροαματική διαδικασία ο ένας εκ των ιδιοκτητών κρίθηκε αθώος, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών και εννέα μηνών. Όμως, ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση κατά της απόφασης, η οποία είχε αναστέλλουσα δύναμη και αφέθηκε ελεύθερος.

Από την πλευρά της η αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας έξω από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας, καθώς είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες συγγενείς και φίλοι του 31χρονου θύματος.