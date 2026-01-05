Novartis: Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, όπως πρωτοδίκως, ζητά η εισαγγελέας

Για βαρύ πλήγμα στο θεσμό της Δικαιοσύνης έκανε λόγο κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου αναφερόμενη στην υπόθεση Novartis, ζητώντας την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, όπως πρωτοδίκως, με εξαίρεση κάποιες επιμέρους πράξεις που έχουν παραγραφεί.

«Την ενοχή τους ζητώ και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς θα ήταν αλλιώς… για τη δολοφονία χαρακτήρα που υπέστησαν τα πολιτικά πρόσωπα. Πώς είναι δυνατόν να μη γνώριζαν οι κατηγορούμενοι και να μην είχαν σκοπό καταμήνυσης των πολιτικών προσώπων; Είναι αυτονόητο όταν λες ότι είδα να δίνονται χρήματα στον τάδε, ότι θα ανοίξει έστω κάποια έρευνα!», είπε και συμπλήρωσε πως «δεν μπορεί κάποιος να καταθέτει ελαφρά τη καρδία χωρίς να διατυπωθούν με μεγάλη ακρίβεια και να συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία. Ο κατηγορούμενος είπε στην απολογία του ότι υπολόγιζε με μαθηματικά πόσα μπορεί να πήραν ο ένας και ο άλλος. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα!».

Η εισαγγελική λειτουργός έκανε λόγο για «προχειρότητα και βιασύνη» στις καταθέσεις των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων, αποδομώντας τον ισχυρισμό Δεστεμπασίδη ότι έδωσε καταθέσεις «διηγηματικού χαρακτήρα» και εξηγώντας ότι κλήθηκε να καταθέσει σοβαρά πράγματα και όχι να κάνει διηγήσεις.

«Oλη η υπόθεση στηρίχθηκε τελικά σε αυτές τις καταθέσεις! Ο ίδιος είπε ότι δεν περίμενε να είναι το κεντρικό πρόσωπο στις καταθέσεις και διευκρίνισε ότι μίλησε για επηρεασμό και όχι δωροδοκία. Ο τρόπος που ελήφθησαν οι καταθέσεις είναι περίεργος. Δεν ανταποκρίνονται σε σοβαρή διαδικασία. Βέβαια οι υπογράφοντες έχουν την ευθύνη. Ασκήθηκε και μια πίεση στους εισαγγελείς να περαιώσουν αυτή τη δικογραφία».

Κατά την εισαγγελέα, οι δύο κατηγορούμενοι πρέπει να τιμωρηθούν αλλά δεν φέρουν το πλήρες βάρος. «Υπήρχαν κάποιοι που έπεσαν σαν τα κοράκια με πηχυαίους τίτλους. Είπαν ότι είναι σκάνδαλο μεγαλύτερο από τη Siemens χωρίς να έχει γίνει έρευνα», σημείωσε.

Στο ρόλο του άλλοτε ισχυρού άνδρα της εταιρείας Novartis, όπως περιγράφηκε στο δικαστήριο, αναφέρθηκε η εισαγγελέας της έδρας. «Ηταν μια σκοτεινή προσωπικότητα, έχει περιγραφεί ως άφιλος, φιλόδοξος και ειπώθηκε ότι δεν ήταν εύκολα προσβάσιμος. Είναι αξιοπερίεργο το πώς άνοιγε τόσο εύκολα το στόμα του…, όπως αναφέρθηκε από τους κατηγορουμένους», ανέφερε και συμπλήρωσε πως στο δικαστήριο ο Φρουζής εμφανίστηκε πιο «μαζεμένος» από τις περιγραφές.

Οπως σημείωσε, «το σημείο που ενώνονται όλες οι καταθέσεις για τα πολιτικά πρόσωπα είναι το πρόσωπο του Φρουζή. Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας Novartis κατέθεσε και στο δικαστήριο πως μέσω και της προεδρίας στο ΣΦΕΕ συνομιλούσε με πολιτικά πρόσωπα. Ετσι τα πολιτικά πρόσωπα δεν μπορούσαν να του αρνηθούν συνάντηση, ήταν ένας άνθρωπος που άλλαζε καπέλα. Προωθούσε τα συμφέροντα της εταιρείας που δούλευε εκμεταλλευόμενος και τη θέση του στο ΣΦΕΕ. Η χώρα, όπως κατατέθηκε εδώ, ήταν ο παράδεισος του φαρμάκου. Ο Φρουζής προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και δεδομένης της δύσκολης περιόδου που βίωνε η χώρα και υπήρχε ανάγκη για συνομιλία με ανθρώπους της αγοράς. Πάντως τίποτα δεν διασφαλίζει ότι αυτά που έλεγε ο Φρουζής, οποίος έφυγε από την εταιρεία λόγω οικονομικών ατασθαλιών, ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα».

Σχετικά με τα όσα είπαν οι μάρτυρες για τη Λίνα Νικολοπούλου και τον Γιάννη Στουρνάρα, η εισαγγελέας είπε: «Αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο Δεστεμπασίδης και επικαλύφθηκε από καταθέσεις της Μαραγγέλη, δηλαδή το Harvard Project και τη Mindwork, δεν υπήρξαν επαρκή αποδεικτικά μέσα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν προκύπτουν ενοποιητικά στοιχεία ότι έγινε η πράξη έτσι όπως κατατέθηκε από τους μάρτυρες».

Η ίδια εκτίμησε πως ούτε οι καταγγελίες για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο αποδείχθηκαν, εξηγώντας πως «υπήρχαν δύο κατηγορίες για εμβόλια και τις ημέρες παγκόσμιας υγείας. Τι αποδείχτηκε; Οτι η αναβάθμιση του κινδύνου για την πανδημία αποφασίστηκε από τον ΠΟΥ και σε κάθε περίπτωση δεν απεδείχθη τίποτα από αυτά».

Τέλος, αναφερόμενη στον Ανδρέα Λοβέρδο σημείωσε πως για την περίπτωσή του «τέθηκε το ζήτημα τιμολόγησης Gilenya και Tasigna. Εγινε αντικείμενο του δικαστηρίου το πώς έγινε η τιμολόγηση. Το φάρμακο ήταν πρωτοποριακό και για μια σοβαρή ασθενεία όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας. Δεν προέκυψε ότι ο Μανιαδάκης ήταν σύμβουλος του Λοβέρδου και δεν απεδείχθη ότι τελούσε σε δωροδοκία».