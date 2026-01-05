Μπλόκο Πάτρας: Αποκλεισμοί σε κομβικά σημεία Πέμπτη και Παρασκευή

Το μπλόκο των αγροτών στην Περιμετρική της Πάτρας στην Εγλυκάδα έδωσε, πριν από λίγο, το «πράσινο φως» στην πανελλαδική γραμμή κινητοποιήσεων, όπως αυτή διαμορφώθηκε στη χθεσινή σύσκεψη στα Μάλγαρα, που προβλέπει αποκλεισμούς οδικών αξόνων και κομβικών σημείων σε όλη τη χώρα.

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε δυναμική κλιμάκωση, με αιχμή τις κινητοποιήσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής, εκφράζοντας την πρόθεσή τους να ασκήσουν ισχυρή πίεση σε πανελλαδικό επίπεδο.

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση γνωστοποίησε νωρίτερα ότι την Τετάρτη θα παρουσιάσει την εξειδίκευση των μέτρων για τον αγροτικό τομέα, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία θα προχωρήσει ανεξαρτήτως της συμμετοχής των αγροτών στον διάλογο.