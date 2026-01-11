Back to Top
Αίγιο: Βρέθηκε ο οδηγός που παρέσυρε γυναίκα και σκότωσε το σκυλί της

Ο 45χρονος διανομέας ταυτοποιήθηκε από την Αστυνομία και συνελήφθη

Εξιχνιάστηκε σήμερα το πρωί, από το Αστυνομικό Τμήμα Αιγιαλείας το τροχαίο περιστατικό με εγκατάλειψη, κατά το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά γυναίκα περίπου 60 ετών και έχασε τη ζωή του το σκυλάκι της.

Ύστερα από διασταύρωση στοιχείων και συλλογή πληροφοριών, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον οδηγό του δικύκλου, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας (delivery).

Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 45 ετών, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα, όπου και απολογήθηκε για το περιστατικό, σύμφωνα με το aigiovoice.gr.

Το ατύχημα είχε σημειωθεί στη διασταύρωση των οδών Φαραζουλή και Αράτου στο Αίγιο, όταν το μηχανάκι παρέσυρε τη γυναίκα και εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να προσφέρει βοήθεια. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί ελαφρά και δεν χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες.

