Αίγιο: Τραυματίστηκε γυναίκα, σκοτώθηκε το σκυλάκι της

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στη διασταύρωση των οδών Φαραζουλή και Αράτου, στο Αίγιο, όταν μηχανάκι διανομής (delivery) παρέσυρε γυναίκα περίπου 60 ετών που κινούνταν πεζή μαζί με το σκυλάκι της.

Η γυναίκα υπέστη ελαφρύ τραυματισμό, χωρίς να χρειαστεί η διακομιδή της στο νοσοκομείο, καθώς της παρασχέθηκαν επιτόπου οι πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς, από την παράσυρση το σκυλάκι της γυναίκας έχασε τη ζωή του, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, όπως γράφει το aigiovoice.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του δικύκλου δεν σταμάτησε στο σημείο και εγκατέλειψε, με την Τροχαία Αιγίου να έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.