Σεισμός 4,4 Ρίχτερ κοντά στον Δομοκό- Αισθητός και στην Πάτρα

Σεισμός 4,.4 Ρίχτερ ταρακούνησε την Φθιώτιδα το πρωί του Σαββάτου με τους κατοικούς να ξυπνούν αναστατωμένοι.

Ο σεισμός έγινε αισθητός Φθιώτιδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας και σημειώθηκε στις 6.53 το πρωί.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού ήταν κοντά στην Ξυνιάδα Δομοκού και είχε εστιακό βάθος 16,5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός είχε μικρή διάρκεια, αλλά συνοδεύτηκε από δυνατό θόρυβο, ξυπνώντας το σύνολο των κατοίκων των Δήμων Λαμιέων, Δομοκού και Μακρακώμης.

Γενικά έγινε αισθητός σε όλη τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και την Καρδίτσα, ενώ αναφορές μας έγιναν ακόμη και από περιοχές όπως το Αγρίνιο και την Πάτρα (πάνω από 100 χλμ απόσταση από το επίκεντρο)!