Δυτική Ελλάδα- Νικόλας Σερέτης: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και «express» ψυχρή εισβολή

Δεύτερο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας σαρώνει τη χώρα το Σαββατοκύριακο, με έντονες βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιοδυτικούς ανέμους έως 9 μποφόρ, πριν μια «express» ψυχρή εισβολή τη Δευτέρα και Τρίτη ρίξει απότομα τη θερμοκρασία και φέρει χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα σε ανατολικές περιοχές και την Αχαΐα.

"Βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και χιόνια στα ορεινά της δυτικής Ελλάδας. Βασικό γνώρισμα η ενίσχυση εκ νέου των νοτιοδυτικών ανέμων οι οποίοι κατά τόπους θα αγγίζουν τα 8-9bf σε θαλάσσιες αλλά και σε χερσαίες περιοχές. Ουσιαστική βελτίωση των καιρικών συνθηκών από το μεσημέρι της Δευτέρας με τις τελευταίες ενδείξεις να δείχνουν γενικά καλύτερο καιρό ως προς τα φαινόμενα κατά την διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας στις περισσότερες περιοχές της ελληνικής επικράτειας" αναφέρει στο thebest.gr o γεωλόγος-προγνώστης καιρού Νικόλας Σερέτης.

Το διήμερο Δευτέρας και Τρίτης 12 & 13/1 αναμένεται μια ψυχρή εισβολή express με βασικά χαρακτηριστικά την πτώση της θερμοκρασίας και τις τοπικές χιονοπτώσεις.

Οι περιοχές που αναμένεται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία να επηρεαστούν περισσότερο και να δεχθούν χιονοπτώσεις μέχρι και πολύ χαμηλά υψόμετρα είναι:

Η Χαλκιδική, η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η Αττική, η ανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Όσον αφορά την δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα την νότια Ήπειρο, την δυτική Στερεά, τα κεντρικά και νότια Επτάνησα αλλά και την δυτική Πελοπόννησο υπάρχει μια διχογνωμία στα προγνωστικά στοιχεία. Τα σενάρια που επικρατούν είναι τα εξής:

1) Την δεδομένη στιγμή ανέρχεται στο 60% και είναι το να επηρεαστούν οι άνωθεν περιοχές με ασθενείς χιονοπτώσεις μέχρι αρκετά χαμηλά υψόμετρα της τάξεως των 300-400 μέτρων τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

2) Ανέρχεται στο 40% και είναι το να μην επηρεαστούν καθόλου με φαινόμενα παρά μόνο με πτώση της θερμοκρασίας.

Ειδικότερα για την Πάτρα και την Αχαΐα:

Αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες από αύριο Σάββατο μέχρι και νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε όλα τα ορεινά του νομού, ενώ αυξημένο παρουσιάζεται το ενδεχόμενο χαλαζόπτωσης.

Ακόμη, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ισχυρούς νοτιοδυτικούς ανέμους που κατά τόπους θα αγγίζουν τα 8-9bf στον Πατραϊκό μέσα στο Σάββατο. Σχεδόν βέβαιο το να αντικρίσουμε ξανά εικόνες πλημύρας στην παραλιακή του Ρίου, λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασσας που προκαλούν οι τελευταίοι.

Για το διήμερο Δευτέρας-Τρίτης και εξειδικεύοντας για την περιοχή μας τα δύο προαναφερθέντα σενάρια μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

1) Πιθανότητα 60% για τοπικές χιονοπτώσεις το πρωϊ της Δευτέρας από τα 300-400μ. και παροδικές βροχοπτώσεις ή χιονόνερο στην πόλη και στα πεδινά τμήματα.

2) Πιθανότητα 40% για ξηρική ψυχρή εισβολή με πλήρη απουσία φαινομένων.

*Δεδομένη πρέπει να θεωρείται ωστόσο σε κάθε περίπτωση, η «γενναία» πτώση της θερμοκρασίας με τις μέγιστες να μην ξεπερνούν τους 8-10°C και την ελάχιστη το πρωϊνό της Τρίτης να φλερτάρει σοβαρά με οριακά αρνητική τιμή ακόμη και σε κεντρικά τμήματα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Πάτρας. Σε προάστια δη, σε πεδινά τμήματα της δυτικής Αχαΐας, καθώς και σε περιοχές του νομού με μεγαλύτερο υψόμετρο οι τιμές αναμένονται 2-3°C πιο χαμηλές.

Από την Τετάρτη όμως, η θερμοκρασία ανεβαίνει, ο καιρός μαλακώνει και επανερχόμαστε αισίως στα 15αρια το μεσημέρι και στις οριακά μονοψήφιες ελάχιστες (οριακά <10°C).

Η κόντρα των μετεωρολόγων

Ερωτώμενος, για την κόντρα των μετεωρολόγων, ο Νικόλας Σερέτης, αναφέρει: "Όσον αφορά τους συναδέλφους προγνώστες καιρού και μετεωρολόγους, καλό θα ήταν να θυμούνται πως σε μία επιστήμη όπως είναι η μετεωρολογία, η οποία προσπαθεί να κάνει κάτι εξαιρετικά δύσκολο, να ερμηνεύσει την φύση και την ατμόσφαιρα, απόπειρες εντυπωσιασμού δεν χωρούν. Διότι η φύση είναι ικανή να ξεφτιλίσει ουσιαστικά τον οποιονδήποτε από εμάς, έχοντας πάντα τον τελευταίο λόγο, εν ριπή οφθαλμού. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, η πρόγνωση καιρού δεν είναι συνυφασμένη με την βεβαιότητα, αλλά άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της πιθανότητας…"