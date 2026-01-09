Μπλόκα αγροτών: Πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με Μητσοτάκη - Ποιοι ζητούν συνέχιση των κινητοποίησεων

Στα «κάγκελα» βρίσκονται οι αγρότες ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης που θα γίνει το Σάββατο (10/1) στη Νίκαια της Λάρισας, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη (13/1).

«Ο πραγματικός αγώνας ξεκινά την Τρίτη» είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας. Η πρόταση που θα καταθέσουν αύριο στην πανελλαδική σύσκεψη είναι να συνεχιστούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις και μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κατά τη γενική συνέλευση που έγινε σήμερα, προτάθηκε επίσης διεξαγωγή συλλαλητηρίου την ώρα που θα γίνεται η συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Οι αγρότες δεν έχουν ικανοποιηθεί καθόλου, ενώ καταλυτικό ρόλο έχει παίξει η ψήφιση της συμφωνίας Mercosur η οποία έχει αλλάξει το κλίμα.

Οι αγρότες λένε ότι δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν την εισαγωγή προϊόντων από χώρες της Νότιας Αμερικής, καθώς τονίζουν ότι αφενός θα είναι φθηνά και αφετέρου οι ίδιοι θα έχουν υψηλό κόστος παραγωγής. Μεταξύ άλλων τονίζουν ότι θα αφανιστούν χιλιάδες αγρότες και παραγωγοί τα επόμενα χρόνια.

Ανάλογο κλίμα υπάρχει και στο μπλόκο στους Κήπους Έβρους, με τους αγρότες να δηλώνουν εξοργισμένοι. Η πρόταση είναι το τελωνείο να μείνει αποκλεισμένο για τα φορτηγά μέχρι την Τετάρτη. «Με την Mercosur θα σταματήσω να παραγάγω μέχρι το 2027 και θα αναγκαστώ να εγκαταλείψω το επάγγελμα και τη χώρα» δήλωσε χαρακτηριστικά νέος αγρότης.

Το μπλόκο της Νίκαιας προχώρησε στην παραπάνω απόφαση κατά τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Νίκαια.

Για την κάθοδό τους στην Αθήνα προτείνουν να διεξαχθεί με λεωφορεία, χωρίς τη συμμετοχή τρακτέρ.

Τις τελικές αποφάσεις αναμένεται να λάβουν οι αγρότες στην 4η πανελλαδική σύσκεψη που είναι προγραμματισμένη για τη 1:00 μετά το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας και σε αυτήν αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από δεκάδες αγροτικά μπλόκα όλης της χώρας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας των κινητοποιήσεων, ο σχεδιασμός των επόμενων αγωνιστικών βημάτων, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, για την οποία αναμένεται να καθοριστεί και η σχετική επιτροπή εκπροσώπων.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας αποχώρησαν από τις σήραγγες των Τεμπών

Οι Θεσσαλοί αγρότες αποχώρησαν από τις σήραγγες των Τεμπών το απόγευμα της Παρασκευής με κατεύθυνση το μπλόκο της Νίκαιας, μετά από περισσότερες από 24 ώρες παρουσίας και αποκλεισμού στο σημείο.

Στον Πυργετό Λάρισας άνοιξε και η παλαιά εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Μετά την αποχώρηση από τα Τέμπη, το βάρος των κινητοποιήσεων μεταφέρεται εκ νέου στο μπλόκο της Νίκαιας, το οποίο παραμένει ενεργό.

Άνοιξε ο δρόμος στα διόδια Νέων Μαλγάρων

Οι αγρότες άνοιξαν τον δρόμο στα διόδια Νέων Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, παρά το αρχικό τους σχέδιο για 48ωρο αποκλεισμό, ο οποίος είχε ξεκινήσει χθες στις 12 το μεσημέρι.

Οι συμμετέχοντες στο μπλόκο άνοιξαν και τα δύο ρεύματα προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 18.30 και ύστερα από απόφαση της γενικής τους συνέλευσης.Τονίζεται ότι αντιπροσωπεία τους θα συμμετάσχει στην αυριανή συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στη Νίκαια, ενόψει του ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13/1.

Άνοιξαν οι αγρότες την παλιά εθνική οδό στη Θήβα

Στη Βοιωτία, οι αγρότες αποφάσισαν να άρουν τον αποκλεισμό στο παλαιό εθνικό δίκτυο.

Ειδικότερα, οι αγρότες που είχαν κλείσει τον δρόμο στο 5ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής οδού Θήβας-Λιβαδειάς, στο Κανάβαρι Βοιωτία, αποφάσισαν να σταματήσουν τον αποκλεισμό, αποσύροντας τα τρακτέρ από το σημείο και επιστρέφοντας στο μπλόκο που έχουν στήσει στην εθνική οδό στον κόμβο της Θήβας.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι, η απόφαση αυτή αποτελεί «κίνηση καλής θέλησης» και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόθεσής τους να συμμετάσχουν στον διάλογο με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη.

Κλειστό παραμένει το Κάστρο Βοιωτίας

Την ίδια ώρα, οι αγρότες στο Κάστρο Βοιωτίας διατηρούν κλειστό τόσο τον κεντρικό οδικό άξονα όσο και τους παραδρόμους.

Ωστόσο, αργά το βράδυ αναμένεται να πραγματοποιήσουν σύσκεψη, κατά την οποία θα τεθούν επί τάπητος όλα τα δεδομένα.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, έως αύριο το μεσημέρι να αποφασιστεί η άρση των αποκλεισμών τουλάχιστον στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Να θυμίσουμε πως αρχικά είχαν αποφασίσει αποκλεισμό 96 ωρών. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν μέσα στις επόμενες ώρες.

Λήξη αποκλεισμών από παραγωγούς στη Δυτική Μακεδονία

Στις 17:30 σήμερα έληξε η κινητοποίηση των παραγωγών της Δυτικής Μακεδονίας στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, παρά την αρχική πρόθεση για 48ωρο αποκλεισμό. Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε χθες στις 11 το πρωί και περιλάμβανε και τον αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων για κάποιες ώρες.

Αντίστοιχα, στις 17:30 έληξε και ο αποκλεισμός στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού. Ειδικότερα, είχαν κλείσει οι κάθετοι άξονες της Εγνατίας Οδού από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη, καθώς και τα αντίστροφα ρεύματα. Οι παραγωγοί προχώρησαν στον αποκλεισμό στο συγκεκριμένο σημείο χθες από τις 10 το πρωί.

Στο μπλόκο συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου.

Τι συμβαίνει στα τελωνεία

Έληξε αργά το μεσημέρι και ο αποκλεισμός στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Υπενθυμίζεται ότι η κινητοποίηση είχε ξεκινήσει χθες στις 12:00 το μεσημέρι και αφορούσε τον αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου όλων των φορτηγών οχημάτων. Η διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων πραγματοποιούνταν περιοδικά, ανάλογα με την κυκλοφορία.

Στα υπόλοιπα τελωνεία, της Εξοχής στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, των Ευζώνων και της Νίκης στα σύνορα της χώρας μας με τη Βόρεια Μακεδονία διατηρείται το πρόγραμμα του 48ωρου αποκλεισμού.

Συγκριμένα, στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από χθες στις 8:00 το πρωί. Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το μπλόκο, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, θα ανοίξει στις 18:00 του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου. Τα ΙΧ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς.

Στο τελωνείο της Νίκης συνεχίζεται η 48ωρη κινητοποίηση που ξεκίνησε χθες στις 11:00, με αποκλεισμό για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε χθες στις 18:00 και διήρκησε περίπου έξι ώρες, με αποκλεισμό για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Για σήμερα και τις επόμενες ημέρες έως τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο αποκλεισμός θα ξεκινά στις 16:00 και θα διαρκεί έως αργά το βράδυ.