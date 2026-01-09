Αγρότες: Κλειστή η Περιμετρική Πάτρας

Ανοικτός ο κόμβος Πύργου
Κλειστή παραμένει η Περιμετρική της Πάτρας λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού.
Συγκεκριμένα:
Ανοιχτός είναι ο κόμβος Πύργου. Κλειστή παραμένει η Περιμετρική Πατρών μεταξύ των κόμβων Γλαύκου - Κ1 λιμάνι Πάτρας. Η κυκλοφορία εκτρέπεται στο τοπικό δίκτυο.
