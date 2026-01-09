Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγρότες: Κλειστή η Περιμετρική Πάτρας

Ανοικτός ο κόμβος Πύργου

Κλειστή παραμένει η Περιμετρική της Πάτρας λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Ολυμπίας Οδού.

Συγκεκριμένα:

Ανοιχτός είναι ο κόμβος Πύργου. Κλειστή παραμένει η Περιμετρική Πατρών μεταξύ των κόμβων Γλαύκου - Κ1 λιμάνι Πάτρας. Η κυκλοφορία εκτρέπεται στο τοπικό δίκτυο.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρότες Μεγάλη Περιμετρική Πάτρας

Ειδήσεις