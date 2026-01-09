Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Διακοπές ρεύματος, κατολισθήσεις και υπερχείλιση ποταμών

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ήπειρος, με κατολισθήσεις, καθιζήσεις διακοπές ρεύματα και σοβαρές ζημιές στους δρόμους και στο δίκτυο ύδρευσης να προκαλούν τεράστιο πρόβλημα στους κατοίκους.

Οι σφοδρές χιονοπτώσεις έχουν «παγώσει» χωριά και πόλεις, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Σχεδόν 30 μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία της Ηπείρου ώστε να καθαρίσουν τους δρόμους από το παχύ χιόνι και να αποκαταστήσουν τις καθιζήσεις στους δρόμους ή τις ζημιές που έχουν προκληθεί από τις κατολισθήσεις. Κλιμάκια συνεχίζουν να ρίχνουν αλάτι υπό τον κίνδυνο να σχηματιστεί παγετός.

Η κακοκαιρία δείχνει τα «δόντια» της και στα Ιωάννινα και την Άρτα όπου οι μετακινήσεις γίνονται με μεγάλη δυσκολία ενώ χρειάζεται απαραιτήτως και αντιολισθητικές αλυσίδες.