#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα Ενωμένη: Εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» διοργανώνει εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και την ανταλλαγή ευχών.

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης αναφέρει τα εξής:

Η Δημοτική Παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» σας προσκαλεί για ανταλλαγή ευχών και κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 στο Royal Patras.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πάτρα Ενωμένη Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

