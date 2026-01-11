Πάτρα Ενωμένη: Εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» διοργανώνει εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και την ανταλλαγή ευχών.

Η ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης αναφέρει τα εξής:

Η Δημοτική Παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» σας προσκαλεί για ανταλλαγή ευχών και κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 στο Royal Patras.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.