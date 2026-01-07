Συντάξεις Φεβρουαρίου: Στις 27 και 29 Ιανουαρίου θα καταβληθούν

Aνακοινώθηκαν από τον ΕΦΚΑ oι ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2026.

Οι μη μισθωτοί θα πληρωθούν την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, ενώ οι μισθωτοί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΕΦΚΑ.

Όπως επισημαίνει ο ΕΦΚΑ, οι συντάξεις θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, ανάλογα με την τράπεζα, διευκολύνοντας έτσι την έγκαιρη πρόσβαση στα ποσά.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις των:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ (μη μισθωτών)

Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (ν. 4387/2016), μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για:

ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Συντάξεις Δημοσίου

Προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος

ΝΑΤ και ΚΕΑΝ

ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

ΕΤΑΤ

ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ

Συνταξιούχους ΔΕΗ και ΟΤΕ

Επικουρικές συντάξεις Δημοσίου