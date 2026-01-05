Συγκροτείται ειδική επιτροπή για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών - ΕΔΕ για τα αίτια

Με τη σύσταση ειδικής επιτροπής και την παράλληλη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης επιχειρεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να ρίξει φως στα αίτια του σοβαρού προβλήματος που παρουσιάστηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 σε συχνότητες του FIR Αθηνών, προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία των αεροδρομίων και της αεροναυτιλίας.

Η επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα αποτελείται από τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλη Μπλέτσα, τον συνταγματάρχη Δημήτριο Ζαμπακόλα, μηχανικό Επικοινωνιών, επιτελή ΓΕΕΘΑ, τον υποδιευθυντή εποπτείας φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Νίκο Ηγουμενίδη, καθώς και από εκπρόσωπο του Eurocontrol.

Παράλληλα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε από τη Διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας να διατάξει άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση, επικαλούμενος το επείγον και τις ειδικές συνθήκες πλήρους λειτουργίας της αεροναυτιλίας, αλλά και λόγους δημοσίου και εθνικού συμφέροντος. Στόχος της ΕΔΕ είναι να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις υπαλλήλων και υπηρεσιών της ΥΠΑ, καθώς και να αποτυπωθούν τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Εισαγγελική έρευνα

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για το χάος που προκλήθηκε. Σκοπός της έρευνας, που θα διεξαχθεί από το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, είναι η διερεύνηση της τέλεσης του αδικήματος των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών, αλλά και το πώς προκλήθηκαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών. Σε ανακοίνωσή της, η ΥΠΑ είχε κάνει λόγο για μαζική παρεμβολή σε σχεδόν όλες τις συχνότητες.