Ο Φωκίων Ζαΐμης στο μνημόσυνο για τις εκτελέσεις Ελλήνων ηρώων στα Σελλά: «Οι γερμανικές αποζημιώσεις δεν ξεχνιούνται»

Στο καθιερωμένο μνημόσυνο και την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Σελλά, στη μνήμη των Ελλήνων που θυσιάστηκαν για την πατρίδα και εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής την 1 Η Ιανουαρίου 1944 παρέστη ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.

«Σήμερα τιμούμε την μνήμη των θυμάτων αυτής της φρικαλεότητας, γιατί η μνήμη αποτελεί ιερό καθήκον για όλες τις γενιές που ζουν σήμερα και θα ζήσουν στο μέλλον» ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Ζαΐμης, θέτοντας και το ζήτημα της δυναμικής διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων και με πρωτοβουλίες που θα ξεκινούν από την περιοχή μας, αφού όπως σημείωσε «στο πλαίσιο αυτής της ιστορικής μνήμης εντάσσεται και η διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων, γιατί αυτή η διεκδίκηση αποτελεί ιερό καθήκον, όχι μόνο απέναντι στην πατρίδα και στα τραγικά θύματα, αλλά και απέναντι στην ίδια την ανθρωπότητα, η οποία δεν θα πρέπει ούτε να ξεχνά, ούτε να απεμπολεί την δικαίωση».

Μάλιστα, τονίζοντας πως «εμείς θεωρούμε ότι οι αξιώσεις των πολεμικών αποζημιώσεων από τις οποίες ποτέ και με κανέναν τρόπο δεν έχουμε παραιτηθεί, είναι πάντα νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες, χωρίς να τίθεται κανένα θέμα παραγραφής, προσκάλεσε στην κοινή προσπάθεια τον Δήμο Πατρέων και τον παριστάμενο Δήμαρχο κ. Κώστα Πελετίδη αλλά και όλους τους Φορείς της περιοχής καταλήγοντας:

«Καλώ και τον Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη αλλά και όλους σας να συμπορευτούμε σε μια νέα πρωτοβουλία για την επανέναρξη του αγώνα της δικαίωσης των θυμάτων αλλά και της αποζημίωσης τους τόσο ηθικά και νομικά όσο και υλικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δεν ξέρω αν το τέλος θα είναι αίσιο ούτε αν ο δρόμος δεν θα είναι δύσκολος και κακοτράχαλός αλλά το οφείλουμε στα θύματα, την πατρίδα μας, στα παιδιά μας και ιδίως στην συνείδησή μας».