Σχέδιο εισβολής από τον Τραμπ στη Γροιλανδία

Ωστόσο, οι ανώτατοι στρατιωτικοί διοικητές αντιδρούν έντονα, υποστηρίζοντας ότι μια στρατιωτική επίθεση θα ήταν παράνομη και δεν θα είχε νομική κάλυψη ή έγκριση από το αμερικανικό Κογκρέσο. Η αντίθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις εντός της στρατιωτικής ιεραρχίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ φέρεται να διέταξε το Joint Special Operations Command (JSOC) να ετοιμάσει αναλυτικό σχέδιο εισβολής στη Γροιλανδία -ένα αυτόνομο έδαφος της Δανίας με στρατηγική σημασία στον Αρκτικό Κύκλο, που έχει ήδη αμερικανική στρατιωτική παρουσία βάσει συμφωνιών του 1951.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ , φέρεται να έχει δώσει εντολή στους επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων να σχεδιάσουν εισβολή στη Γροιλανδία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail. Η πρωτοβουλία αυτή αντιμετωπίζει ισχυρή αντίσταση από ανώτατους στρατιωτικούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν παράνομη και δεν θα έβρισκε στήριξη από το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Daily Mail: President Trump ordered JSOC commanders to draft a Greenland invasion plan, led by advisor Stephen Miller, post-Venezuela success to preempt Russia/China. <a href="https://t.co/36THv8Vbjb">pic.twitter.com/36THv8Vbjb</a></p>— GeoTechWar (@geotechwar) <a href="https://twitter.com/geotechwar/status/2010243435517862355?ref_src=twsrc%5Etfw">January 11, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πολιτικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις

Οι υποστηρικτές της προτεινόμενης πρωτοβουλίας γύρω από τον Τραμπ, με επικεφαλής τον πολιτικό σύμβουλο Στίβεν Μίλερ, πιστεύουν ότι η κατάκτηση της Γροιλανδίας θα πρέπει να γίνει πριν από πιθανές κινήσεις της Ρωσίας ή της Κίνας στην περιοχή, ειδικά μετά την επιτυχία της πρόσφατης στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Βρετανοί διπλωμάτες σημειώνουν επίσης ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επιδιώκει κάτι τέτοιο για να αποπροσανατολίσει την προσοχή των Αμερικανών ψηφοφόρων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, όπου οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Αντιδράσεις από διεθνείς ηγέτες και τη Γροιλανδία

Οι πολιτικοί ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας έχουν ξεκάθαρα απορρίψει την προοπτική εξωτερικής επέμβασης, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση για το μέλλον του νησιού πρέπει να λαμβάνεται από τους κατοίκους του και το βασίλειο της Δανίας. Επιπλέον, η ιδέα μιας στρατιωτικής δράσης έχει προκαλέσει ανησυχίες για τη συνοχή του NATO, καθώς μια τέτοια επίθεση σε μέλος της συμμαχίας θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο το ίδιο το σύστημα συλλογικής άμυνας.

Ανώτατες στρατιωτικές πηγές στις ΗΠΑ φέρονται να προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον Τραμπ προτείνοντας άλλες στρατιωτικές ενέργειες, όπως την αντιμετώπιση των ρωσικών «φανταστικών» πλοίων ή ενδεχόμενη δράση εναντίον του Ιράν, για να αποφευχθεί η άμεση εστίαση στην εισβολή στη Γροιλανδία. Η στρατιωτική ηγεσία φέρεται να θεωρεί το σχέδιο «τρελό και παράνομο».

Τι σημαίνουν όλα αυτά για το μέλλον

Ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο ή το αμερικανικό Πεντάγωνο ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα υλοποιηθεί, η αποκάλυψη ότι τουλάχιστον ζητήθηκε σχεδιασμός εισβολής έχει προκαλέσει διεθνείς εντάσεις, απειλές για κρίση στο NATO και ανησυχίες για μια νέα μορφή γεωπολιτικής αντιπαράθεσης στον Αρκτικό.

Η αναφορά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την εκπόνηση σχεδίου εισβολής στη Γροιλανδία δείχνει βαθιά ρήγματα μεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας, των ενόπλων δυνάμεων και των διεθνών συμμάχων, ενώ εγείρει σοβαρά νομικά, στρατηγικά και πολιτικά ερωτήματα για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.