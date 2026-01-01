Ναύπακτος: «Φάντασμα» η οικιακή βοηθός των νεκρών αδερφών με τη διαθήκη στα χέρια

Διαστάσεις θρίλερ παίρνει ο θάνατος των δύο αδελφών που αρχικά φαινόταν ως αυτοκτονία

Δύο αδέλφια, μία γυναίκα 89 ετών και ένας άνδρας 84, βρέθηκαν νεκροί μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι τους, τον Φεβρουάριο του 2024 στη Ναύπακτο. Το αρχικό συμπέρασμα ήταν ότι πιθανότατα ο 84χρονος έβαλε φωτιά στο σπίτι, ωστόσο όπως προέκυψε στη συνέχεια, η έκταση αυτής της φωτιάς δεν ήταν τέτοια που να δικαιολογεί τον θάνατο των αδελφών. Το MEGA αποκάλυψε όσα αναφέρει η έκθεση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά. Σύμφωνα με την αυτοψία, η φωτιά ξέσπασε σε υπνοδωμάτιο μονοκατοικίας. Η αρχική εστία ήταν σε μαξιλαροθήκη και κουβέρτα ενώ βρέθηκε μπουκάλι οινοπνεύματος λιωμένο στην κουβέρτα και αναπτήρας στο πάτωμα. Άρα η φωτιά ξεκίνησε από αναπτήρα και επεκτάθηκε με το οινόπνευμα.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfa2cfuj0cm1" ></iframe> </div>

Κάηκαν ολοσχερώς 1 μαξιλάρι και μερικώς 1 κουβέρτα, 1 σεντόνι, 1 υποσέντονο. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», αποκάλυψε στην εκπομπή τι αναφέρει η αστυνομία για τον θάνατο των δύο αδελφών. Όπως είπε, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ανέφεραν πως ήταν κλειστή η μπαλκονόπορτα, υπήρχε ρύπανση από καπνούς ενώ η 89χρονη που είχε κινητικά προβλήματα βρέθηκε πεσμένη στο πάτωμα, δεξιά από το κρεβάτι.

Ο 84χρονος που δεν είχε κινητικά προβλήματα βρέθηκε καμένος, με εγκαύματα, καθισμένος στο κρεβάτι του. Ο αστυνομικός συντάκτης ανέφερε πως η ιατροδικαστική έκθεση αποδίδει τον θάνατο κατά κύριο λόγο στα εγκαύματα, χωρίς ωστόσο να μιλά για εγκληματική ενέργεια. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο για την υπόθεση είναι τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης, όπου βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια στον οργανισμό του 84χρονου, ο οποίος δεν έπαιρνε φάρμακα.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από Τριμελή Επιτροπή.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfci8n1la39d" ></iframe> </div>

Ανοίγει ξανά η υπόθεση

Στην αρχή, το περιστατικό φάνηκε ως ατύχημα, πλέον όμως η Αστυνομία εξετάζει το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. «Από την τοξικολογική εξέταση εντοπίστηκε ότι ο αδερφός είχε λάβει ηρεμιστικά χάπια χωρίς αυτά να έχουν συνταγογραφηθεί και δεν υπάρχει τέτοια εικόνα ότι έπαιρνε τέτοιου είδους χάπια», είχε αποκαλύψει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος. Για τα δύο αδέρφια επικράτησε το σενάριο ότι ο αδερφός έβαλε φωτιά στο δωμάτιο απελπισμένος από την κακή κατάσταση υγείας της αδελφής του. Ήταν αυτή η ροή των γεγονότων ή κρύβεται κάτι άλλο πίσω από την πρόκληση της φωτιάς που οδήγησε στον θάνατο των δύο ηλικιωμένων; «Η ιατροδικαστική χαρακτηρίστηκε ασαφής και πλέον η υπόθεση ερευνάται από τριμελή επιτροπή ιατροδικαστών». Τα δύο αδέρφια έμεναν μαζί τουλάχιστον 8 χρόνια. Ο 84χρονος είχε ζήσει χρόνια στη Γερμανία δημιουργώντας περιουσιακά στοιχεία.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfci0ra5jjax" ></iframe> </div>

Οι πέντε διαθήκες

Το εντυπωσιακό και παράλληλα ύποπτο στην υπόθεση είναι οι πέντε διαθήκες που εμφανίστηκαν μετά τον θάνατο των ηλικιωμένων. Όλα δείχνουν ότι ο θάνατός τους δεν θεωρείται ατύχημα, με τις έρευνες να εστιάζουν τόσο στις διαθήκες αλλά και σε πρόσωπα που ανήκουν στο κοντινό τους περιβάλλον. «Βρέθηκε μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή βοηθό ως κληρονόμο»

Συγγενής των δύο αδελφών μιλώντας στο Live News αποκαλύπτει πως οι συγγενείς τους δεν γνώριζαν πως τα δύο αδέλφια είχαν οικιακή βοηθό. Μάλιστα, όπως λέει, έχει βρεθεί μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή τους βοηθό κάτι που και οι ίδιοι ερευνούν. «Εκείνο το πρωί ήμουν σε δουλειά και με κάλεσε στο τηλέφωνο η οικιακή βοηθός τους και μου είπε ότι πήγε στο σπίτι τους το πρωί και τους βρήκε καμένους. Τελευταία φορά πήγα να τους επισκεφθώ 20 ημέρες πριν από τον θάνατό τους. Δεν γνώριζα ότι έχουν οικιακή βοηθό, δεν μου το είχαν πει κι ούτε την είδα στο σπίτι τους όταν πήγα. Εκείνη με κάλεσε από το τηλέφωνο του 84χρονου για να μου πει τι συνέβη. Γενικά, οι άνθρωποι στην υγεία τους ήταν μια χαρά παρότι ήταν μεγάλης ηλικίας. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν άλλη οικογένεια εκτός από εμάς. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ, γιατί έχασαν ξαφνικά την άλλη τους αδελφή και αυτό τους είχε στοιχίσει. »Είναι περίεργο που δεν μου είχαν πει ότι είχαν οικιακή βοηθό. Εγώ την είδα πρώτη φορά στην κηδεία τους και μιλήσαμε μόνο 5 λεπτά. Μου είπε ότι τους βρήκε καμένους μέσα στο δωμάτιο, ενώ το σπίτι δεν κάηκε. Δηλαδή, η φωτιά ήταν τοπική! Το άλλο περίεργο στην υπόθεση είναι ότι τα δύο αδέλφια κοιμούνταν σε δύο διαφορετικά δωμάτια, ο καθένας στο δικό του, αλλά βρέθηκαν καμένοι στο ίδιο δωμάτιο. Ακούσαμε ότι μάλλον βρέθηκε μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή βοηθό ως κληρονόμο και αυτό είναι που ψάχνουμε να διαπιστώσουμε τώρα για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί».