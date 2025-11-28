Όλες οι αργίες του 2026 - Πόσα τριήμερα έχει η χρονιά

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα και ήδη οι εργαζόμενοι κοιτούν το ημερολόγιο για να δουν πότε «πέφτουν» οι αργίες, αναζητώντας ευκαιρία για μια μικρή απόδραση.

Μέχρι το τέλος του χρόνου απομένουν δύο αργίες, ενώ το 2026 διαμορφώνεται ως χρονιά με πολλά τριήμερα και τετραήμερα, ιδανικά για χαλάρωση.

Τα Χριστούγεννα του 2025 ευνοούν όσους σχεδιάζουν σύντομες διακοπές, καθώς η 25η Δεκεμβρίου πέφτει Πέμπτη και η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου), επίσης αργία, πέφτει Παρασκευή. Έτσι, το τετραήμερο «κλειδώνει» αυτόματα. Αντίθετα, η Πρωτοχρονιά του 2026 πέφτει Πέμπτη, προσφέροντας μόνο μία ημέρα ξεκούρασης.

Από εκεί και πέρα, το 2026 έρχεται με πλούσιο πρόγραμμα αργιών που δημιουργούν τριήμερα, προσφέροντας πολλές ευκαιρίες για μικρές αποδράσεις και ανάπαυση.

Τα τριήμερα του 2026

Το 2026 προσφέρει τρία «καθαρά» τριήμερα, ιδανικά για μικρές αποδράσεις.

Πιο συγκεκριμένα οι ημερομηνίες:

21 με 23 Φεβρουαρίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Καθαράς Δευτέρας

1 με 3 Μαΐου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή): Αργία Εργατικής Πρωτομαγιάς

30 Μαΐου με 1 Ιουνίου (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Αργία Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 1 Ιουνίου)

Το τετραήμερο του 2026

10 με 13 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα): Μεγάλη Παρασκευή – Κυριακή του Πάσχα – Δευτέρα του Πάσχα

Όλες οι αργίες του 2026 – Ημερολόγιο

Ιανουάριος

Πρωτοχρονιά: Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Θεοφάνια: Τρίτη 6 Ιανουαρίου

Φεβρουάριος

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Μάρτιος

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου & Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Ημέρα του «Όχι»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος

Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου

Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου