Πάτρα: «Πονοκέφαλος» οι ομάδες ανηλίκων στα σχολεία εκτός ωραρίου

Η νεανική παραβατικότητα αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα φαινόμενο που απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία και έχει τεθεί ψηλά στις προτεραιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δράση ομάδων ανηλίκων που λειτουργούν ως άτυπες συμμορίες, αναπτύσσοντας συμπεριφορές που ξεπερνούν τα όρια της απλής νεανικής απερισκεψίας και επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει στο κέντρο της ΕΛ.ΑΣ., νεαροί δημιουργούν στέκια σε σχολικούς χώρους εκτός ωραρίου λειτουργίας, κυρίως τις βραδινές ώρες. Εκεί παρατηρούνται φαινόμενα έντονης ηχορύπανσης, αλλά και παραβιάσεις σχολικών κτιρίων, γεγονός που προκαλεί ανησυχία τόσο για την ασφάλεια όσο και για την προστασία της δημόσιας περιουσίας. Ωστόσο, οι πιο σοβαρές αναφορές αφορούν αντικοινωνικές και επιθετικές συμπεριφορές που διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή.

Έχουν καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία ανήλικοι επιτίθενται σε κατοικίες, πετώντας αντικείμενα σε σπίτια μοναχικών –και όχι μόνο– ατόμων, ενώ δεν λείπουν και οι επιθέσεις σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν επίσης καταγγελίες για πράξεις εκφοβισμού και «ρεβανσισμού» σε βάρος πολιτών που τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν για την ηχορύπανση ή άλλες ενοχλητικές δραστηριότητες.

Τα φαινόμενα αυτά εντοπίζονται κυρίως γύρω από σχολικά συγκροτήματα της Πάτρας, με την Ελληνική Αστυνομία να δηλώνει ενήμερη και να εντείνει τις προσπάθειές της για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους, με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας και της ηρεμίας στις τοπικές κοινωνίες.