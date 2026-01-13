Εξαφάνιση Λόρας: Ηχητικό ντοκουμέντο από το τηλεφώνημα στο ραδιοταξί- Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Το MEGA παρουσίασε ηχητικό ντοκουμέντο μια μέρα πριν την εξαφάνιση της ανήλικης, στο οποίο η Λόρα καλεί ραδιοταξί και κλείνει ραντεβού κοντά στο σχολείο της στο Ρίο, προκειμένου να τη μεταφέρει στην Αθήνα.

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, η οποία έφυγε από την περιοχή του Ρίου στις 8 Ιανουαρίου με ταξί και αποβιβάστηκε στην Αθήνα, με τις αρχές να έχουν εντοπίσει το σακίδιό της στην περιοχή του Ζωγράφου.

«Μου είχε εκμυστηρευτεί ότι κάπου θέλει να πάει. Δυσκολευόταν πολύ με την προσαρμογή της στην Ελλάδα, τόσο λόγω γλώσσας, όσο και λόγω σχολικού περιβάλλοντος. Το τελευταίο διάστημα πουλούσε ρούχα, τσάντες και καλλυντικά, λέγοντας πως “δεν τη χαρακτήριζαν πια”. Μου είχε πει ότι έχει έναν αδερφό στη Γερμανία, τον οποίο δεν έχει γνωρίσει ποτέ και ήθελε να αναζητήσει» είπε συμμαθήτρια της 16χρονης.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι η 16χρονη να έμεινε στου Ζωγράφου καθώς υπάρχει σταθμός του Μετρό, μέσω του οποίου μπορούσε να φτάσει στο αεροδρόμιο και από εκεί να ταξιδέψει στη Γερμανία και να δει τον αδερφό της.

Ένα άλλο σενάριο είναι να είχε ήδη επικοινωνήσει με πρόσωπο που την προέτρεψε να ταξιδέψει στην Αθήνα, να τη φιλοξενήσει και να τη βοηθήσει οικονομικά να ταξιδέψει στη Γερμανία.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναμένει τις λίστες επιβίβασης από όλες της αεροπορικές εταιρείες με προορισμό χώρες του εξωτερικού και σε συνεργασία με τις γερμανικές Αρχές αναζητά τυχόν συγγενείς της 16χρονης που θα μπορούσαν να τη φιλοξενήσουν εκεί.