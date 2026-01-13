Πάτρα: Βίντεο δείχνει την 16χρονη Λόρα που αγνοείται στην περιοχή του Ζωγράφου

Το υλικό από κάμερα ασφαλείας καταστήματος δείχνει τη νεαρή να φτάνει με ταξί λίγο μετά τις 10 το πρωί.

Νέο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει τις κινήσεις της 16χρονης Λόρας στην Αθήνα και ειδικότερα στην περιοχή του Ζωγράφου.

Στις εικόνες φαίνεται να περνά απέναντι τον δρόμο και να περιμένει στο φανάρι, κοιτώντας συνεχώς το κινητό της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα περνά μπροστά από την κάμερα και απομακρύνεται προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τα πλάνα, η 16χρονη φορούσε μαύρο μπουφάν με κουκούλα και καπέλο, καθώς και μαύρα αθλητικά παπούτσια, ενώ κρατούσε δύο τσάντες.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή του Ζωγράφου βρέθηκε μία τσάντα που φέρεται να ανήκει στην ανήλικη και παραδόθηκε στις αρχές.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα, προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται. Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως χρειαζόταν χρήματα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάπου θέλει να πάει.

Στο πλαίσιο αυτό οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν υλικό που καταγράφει τις κινήσεις της Λόρας σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, στοιχείο που εξετάζεται ως προς το πως εξασφάλισε χρήματα πριν από την εξαφάνιση της.

Μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάς

Στις 9 Ιανουαρίου, οι γονείς της επέστρεψαν εκ νέου στην αστυνομία, αναφέροντας ότι υπάρχουν μαρτυρίες από φούρνο της γειτονιάς, σύμφωνα με τις οποίες η κόρη τους εθεάθη να συνομιλεί με έναν ενήλικο άνδρα. Αστυνομικοί μετέβησαν στο κατάστημα και, ελέγχοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσαν ότι η 16χρονη πράγματι μιλάει με έναν άντρα, χωρίς ωστόσο να αποχωρεί μαζί του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 58χρονο ο οποίος, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, βρέθηκε στο σημείο μαζί με την κόρη του προκειμένου να αγοράσει το παλιό κινητό της 16χρονης έναντι 200 ευρώ.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η Λόρα έφτασε στην Αθήνα με ταξί. Ο οδηγός έχει ήδη καταθέσει στις αρχές, δηλώνοντας ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.