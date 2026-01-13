Ηλεία: 93χρονος βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του

Ένας υπερήλικας άντρας βρέθηκε νεκρός στην αυλή του σπιτιού του, σε χωριό της Πηνείας στην Ηλεία, το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του ilialive.gr ο 93χρονος άντρας εντοπίστηκε μέσα στην αυλή πεσμένος στο έδαφος, φέροντας τραύμα στο κεφάλι.

Ο 93χρονος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έπεσε ενώ βρισκόταν στην αυλή και το τραύμα προκλήθηκε από την πτώση.

Η σορός του μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών που διατάχθηκε να διενεργήσει νεκροψία - νεκροτομή.