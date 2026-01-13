Αγρίνιο: «Θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα για την δικαίωση των παιδιών μου» λέει η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης

Στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» του Σκάι, μίλησε, τη Δευτέρα, η μητέρα του Άκη και της Χαριτίνης, των δυο νέων αδελφιών που βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα στον κόμβο Μεγάλης Χώρας τον Νοέμβριο του 2024.

Η Ιωάννα Καραχρήστου προσπαθεί να διαχειριστεί τον πόνο της, καταγγέλλει την επικινδυνότητα του σημείου όπου συνέβη η τραγωδία.

«Έρχομαι συχνά εδώ, ανάβω το καντηλάκι και φοβάμαι να φύγω», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Περιγράφει την στιγμές που βίωσε μόλις ενημερώθηκε για το τροχαίο: «Δεν με ειδοποίησε καμία υπηρεσία, με πήρε φίλος και μου λέει πως τα παιδιά είχαν ατύχημα. Πήρα τηλέφωνο πήγα στο νοσοκομείο και αντίκρισα μια σιωπή. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου…», λέει.

Δεν κρύβει την οργή της για τον οδηγό του Ι.Χ. με το οποίο συγκρούστηκε το δίκυκλο που οδηγούσε ο γιος της: «Ο άλλος παραβίασε τα πάντα, δεν έπρεπε να στρίψει κι έστριψε δεξιά και σκότωσε τα παιδιά μου. Δεν έπρεπε να είναι έξω. Κι άμα αρχίσουμε τις αναβολές, το θα γίνει;», δηλώνει προβληματισμένη για την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, για την οποία δεν έχει ενημέρωση.

«Μου λείπουν παρά πολύ. Έχει καταστραφεί η ζωή μου. Έχουν φύγει δυο νέα παιδιά γεμάτα ζωη και έμεινε η οικογένειά μου πίσω, που ισόβια θα έχει το πένθος κι έναν βαρύ σταυρό στην πλάτη. Μια μάνα όμως, έχει ελπίδες μέχρι τέλους. Θα κάνω ότι χρειαστεί, θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα για να δικαιωθούν οι ψυχές των παιδιών μου», καταλήγει.