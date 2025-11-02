Αγρίνιο: Ενας χρόνος χωρίς τον Άκη και την Χαριτίνη - Αβάσταχτος πόνος στο μνημόσυνο

Σύμφωνα με το agriniopress.gr ένα χρόνο μετά εκεί που σταμάτησαν τα ρολόγια για την οικογένεια Καραχρήστου τελέστηκε τρισάγιο και εκδήλωση μνήμης στο σημείο του μοιραίου δυστυχήματος, στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας.

Τραγικη φιγούρα η μητέρα που όλο το προηγούμενο διάστημα ζητά δικαίωση και τιμωρία του οδηγού του μοιραίου Ι.Χ. που συγκρούστηκε με το δίκυκλο που επέβαιναν τα παιδιά της.