Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Ενας χρόνος χωρίς τον Άκη και την Χαριτίνη - Αβάσταχτος πόνος στο μνημόσυνο

Αγρίνιο: Ενας χρόνος χωρίς τον Άκη και τ...

Στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από το τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε τόσο το Αγρίνιο όσο και το πανελλήνιο, με θύματα τον Άκη, 20 ετών και την Χαριτίνη Καραχρήστου, 18 ετών.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr ένα χρόνο μετά εκεί που σταμάτησαν τα ρολόγια για την οικογένεια Καραχρήστου τελέστηκε τρισάγιο και εκδήλωση μνήμης στο σημείο του μοιραίου δυστυχήματος, στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας.

Τραγικη φιγούρα η μητέρα που όλο το προηγούμενο διάστημα ζητά δικαίωση και τιμωρία του οδηγού του μοιραίου Ι.Χ. που συγκρούστηκε με το δίκυκλο που επέβαιναν τα παιδιά της.

Ειδήσεις Τώρα

Αυτοκινητόδρομος Πατρών–Πύργου: Πότε παραδίδονται τα τελευταία χιλιόμετρα

Άλπεις: Νεκροί 5 ορειβάτες που παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα

Πάτρα: Η 2η «Ημέρα των Φαντασμάτων» γέμισε τη Ρήγα Φεραίου με χρώματα, μουσική και χαμόγελα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αγρίνιο Τροχαίο Δυστύχημα

Ειδήσεις