Με συλλαλητήριο και κλιμάκωση απαντούν οι αγρότες- Πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά

“Οι εξελίξεις διαμορφώνονται από τις πλειοψηφίες και όχι από τις παρουσίες“, διαμηνύουν οι αγρότες από την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με αγρότες από τα μπλόκα της μειοψηφίας.

Οι ίδιοι εμμένουν σταθεροί στις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια και ζητούν από τον πρωθυπουργό να δεχτεί τους “πραγματικούς αγρότες, αυτούς που είναι στον δρόμο“, όπως λένε.

Κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα προτείνει η Νίκαια

Ο πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, είπε πως το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε να προτείνει στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά Καρδίτσας κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα. “Το μπλόκο της Νίκαιας θα προτείνει στην αυριανή σύσκεψη να κατέβουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς στην Αθήνα με τρακτέρ, με λεωφορεία και αυτοκίνητα στην Αθήνα. Καλούμε όλο τον κόσμο να μας στηρίξει για να πάμε να κάνουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό”, σχολίασε.

Στο συντονιστικό τους αποφάσισαν, επίσης, συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, κλιμάκωση του αγώνα με κλεισίματα της εθνικής οδού και επιμένουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους 25 αγρότες και τους 10 παραγωγούς, που εκπροσωπούν τα 62 μπλόκα για να καλυφθούν όλα τα αιτήματα, γράφει το news247.gr.

“Είναι αγώνας επιβίωσης – Ο Μητσοτάκης μάς εμπαίζει”

Για αγώνα επιβίωσης και όχι κομματικά παιχνίδια, όπως τους κατηγόρησε ο πρωθυπουργός, έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας. Όπως τόνισε, οι αγρότες επιμένουν στις αποφάσεις της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια και αναμένουν τι θα αποφασιστεί στην αυριανή σύσκεψή τους ενώ καταγγέλλουν πως η συνάντηση των μπλόκων της μειοψηφίας ήταν ένα στημένο παιχνίδι.

“Ο Μητσοτάκης δεν είπε κάτι ουσιαστικό. Εμείς ζητάμε το αγροτικό ρεύμα να κλειδώσει στα 7 λεπτά και να πληρώνουμε δύο φορές τον χρόνο. Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από κόμματα, κάνουμε αγώνα για την επιβίωσή μας. Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας μέχρι να μας δεχτεί ο πρωθυπουργός, ο οποίος συνεχίζει να μας εμπαίζει”, δήλωσε. Όπως σχολίασε, η αυριανή σύσκεψη είναι κρίσιμη, ενώ τόνισε πως οι ίδιοι συμφωνούν με την άποψη της Νίκαιας να κατέβουν οι αγρότες με τρακτέρ στην Αθήνα για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Μητσοτάκη.

“Ο Μητσοτάκης να συναντηθεί με τους πραγματικούς αγρότες – Ενδιαφέρον αυτό που ειπώθηκε για το αγροτικό πετρέλαιο”

Ο αγροτοσυνδικαλιστής ορυζοπαραγωγός από το μπλόκο των Μαλγάρων, Γιώργος Mπότας, σχολίασε πως το επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης συνεχίζεται. “Πιστεύει ότι καλύφθηκε το αγροτικό γιατί συναντήθηκε με κάποιους καλοθελητές και άκουσε αυτά που ήταν κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του. Οι πραγματικοί αγρότες, όμως, είναι στον δρόμο”, τόνισε ο ίδιος και είπε πως θεωρεί ότι έστω και την τελευταία στιγμή ο πρωθυπουργός θα δεχτεί να δει τις δύο επιτροπές των 25+10 αγροτών και παραγωγών.

Ο κ. Μπότας σχολίασε πως η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τις επιτροπές για να εμπαίξει τους αγρότες και να δείξει ότι είναι διχασμένοι. “Είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν τόσες ομόφωνες αποφάσεις, τέτοια δυναμική. Η κοινωνία είναι μαζί μας και εμείς δεν έχουμε κανένα σκοπό να την ταλαιπωρούμε. Τα αιτήματά μας ήταν από την αρχή γνωστά και δεν διαφέρουν επί της ουσίας με τα αιτήματα αυτών που κατέβηκαν στο Μαξίμου. Αυτοί για τους δικούς τους λόγους επέλεξαν να αποστασιοποιηθούν από την πανελλαδική επιτροπή αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι οι αποφάσεις έρχονται από την πλειοψηφία”, δήλωσε.

Ο αγροτοσυνδικαλιστής ορυζοπαραγωγός τόνισε πως το μόνο μέσο που ακούστηκε και έχει ενδιαφέρον αφορά το ότι οι αγρότες δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο αλλά ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. “Χρειάζεται εξειδίκευση αλλά είναι το μόνο ενδιαφέρον που ακούσαμε“, είπε.