Εξαφάνιση Λόρας: Η δύσκολη προσαρμογή στην Πάτρα, οι τελευταίες κινήσεις της και το ενδεχόμενο κακοποίησης

Σε πλήρες θρίλερ έχει εξελιχθεί η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, με τις Αρχές να «χτενίζουν» κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στα ίχνη της.

Βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρίες και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα μπαίνουν στο μικροσκόπιο, ενώ όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, ακόμη και αυτό του ταξιδιού της στη Γερμανία, όπου βρίσκεται ο αδερφός της.

Ο πατέρας της κοπέλας περιέγραψε στις Αρχές τις τελευταίες στιγμές πριν χαθούν τα ίχνη της: «μας είπε ότι θα πήγαινε για μάθημα. Ντύθηκε, φόρεσε την τσάντα της και έκτοτε δεν την ξαναείδαμε. Συμμαθητές της, την είδαν να μπαίνει στο λεωφορείο, όμως ποτέ δεν έφτασε στη σχολική αίθουσα».

Μοναδικό χειροπιαστό εύρημα μέχρι στιγμής είναι η σχολική της τσάντα, η οποία εντοπίστηκε από περίοικο σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή του Ζωγράφου, γεγονός που έστρεψε την έρευνα στην Αθήνα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις καταθέσεις συμμαθητών της. Μία από αυτές ανέφερε: «Μου είχε εκμυστηρευθεί ότι κάπου θέλει να πάει. Δυσκολευόταν πολύ με την προσαρμογή της από τη Γερμανία στην Ελλάδα, τόσο λόγω γλώσσας, όσο και λόγω σχολικού περιβάλλοντος. Το τελευταίο διάστημα πουλούσε ρούχα, τσάντες και καλλυντικά, λέγοντας πως “δεν τη χαρακτήριζαν πια”».

Η 16χρονη ζούσε με την οικογένειά της στη Γερμανία, ωστόσο τα τελευταία τρία χρόνια είχαν μετακομίσει στην Πάτρα. Η ίδια συμμαθήτριά της πρόσθεσε: «η Λόρα μου είχε πει πως έχει έναν αδερφό στη Γερμανία, τον οποίο δεν έχει γνωρίσει ποτέ και ήθελε να αναζητήσει».

Στο κάδρο της έρευνας μπήκε και ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο να βρίσκεται με την ανήλικη. Ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και υποστήριξε πως δεν έχει καμία εμπλοκή στην εξαφάνισή της: «Εγώ συνάντησα το κορίτσι γιατί μου πούλησε ένα μεταχειρισμένο κινητό έναντι των 200 ευρώ. Μαζί μου ήταν και η κόρη μου για την οποία προοριζόταν το κινητό».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Λόρα επιβιβάστηκε σε ταξί και ταξίδεψε μέχρι την Αθήνα. Από εκεί και μετά, τα ίχνη της χάνονται. Το κινητό της τηλέφωνο και οι λογαριασμοί της στα social media απενεργοποιήθηκαν και δεν έχει δοθεί κανένα νέο σημείο ζωής.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρέμεινε στην περιοχή του Ζωγράφου, καθώς σε κοντινή απόσταση βρίσκεται σταθμός μετρό, μέσω του οποίου θα μπορούσε να φτάσει στο αεροδρόμιο και να ταξιδέψει στη Γερμανία, όπου ζει ο αδερφός της. Παράλληλα, ερευνάται και το σενάριο να είχε έρθει σε επαφή με κάποιο άτομο που την παρότρυνε να μεταβεί στην Αθήνα, προσφέροντάς της φιλοξενία και οικονομική βοήθεια για το ταξίδι της στο εξωτερικό.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη ζητήσει τις λίστες επιβίβασης από όλες τις αεροπορικές εταιρείες για πτήσεις προς το εξωτερικό και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις γερμανικές Αρχές, προκειμένου να εντοπιστούν συγγενικά πρόσωπα που θα μπορούσαν να τη φιλοξενούν.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες έχουν χωριστεί σε επιμέρους σκέλη. Πρώτο ζητούμενο είναι η χαρτογράφηση της διαδρομής της, από τη στιγμή που κατέβηκε από το ταξί την ημέρα της εξαφάνισής της. Η περιοχή του Ζωγράφου έχει ήδη αποδώσει δύο κρίσιμα στοιχεία: εκεί εντοπίστηκε η τσάντα της και εκεί καταγράφηκε για τελευταία φορά η παρουσία της.

Παράλληλα, από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προέκυψε ότι το νέο κινητό τηλέφωνο που είχε αγοράσει δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί, κάτι που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις Αρχές.

Τέλος, εξετάζεται σε βάθος και το οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης. Όπως γράφει το ertnews στο παρελθόν η 16χρονη είχε μεταφερθεί σε δομή στη Γερμανία, καθώς εκεί διερευνάτο το ενδεχόμενο να κακοποιείται από τον πατέρα της. Για τον λόγο αυτό οι Αρχές επιχειρούν να επικοινωνήσουν και με τον αδερφό της, ο οποίος διαμένει στη Γερμανία και φέρεται να μην έχει επαφή με την υπόλοιπη οικογένεια.