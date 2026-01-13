Μουρτζούκου: «Μου έδιναν χρήματα για να καταθέτω ότι μου ζητούσαν»

Σοβαρούς ισχυρισμούς για χειραγώγηση, καθοδήγηση και οργανωμένο σχέδιο σε βάρος της διατυπώνει η Ειρήνη Μουρτζούκου στις έγγραφες εξηγήσεις της για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη, κάνοντας ειδική μνεία στον δικηγόρο της Πόπης, όπως γράφει το ereportaz.gr.

Όπως αναφέρει, γνώρισε τον συγκεκριμένο δικηγόρο μετά την πρώτη κοινή τηλεοπτική της εμφάνιση με την Πόπη και τη Φωτεινή, τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Μετά την κοινή τηλεοπτική μας εμφάνιση, ο δικηγόρος προθυμοποιήθηκε να μας βοηθήσει στον χειρισμό της υπόθεσης, αναλαμβάνοντάς μας από κοινού, αν και εγώ είχα ήδη άλλη δικηγόρο. Δέχτηκα, αφελώς σκεπτόμενη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, στην πορεία ο δικηγόρος ανέλαβε αποκλειστικά την υπεράσπιση της Καλλιόπης και της μητέρας της Φωτεινής, δίνοντάς της –όπως ισχυρίζεται– συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις.

«Μου είπε πως δεν πρέπει να εμφανίζεται ως κοινός δικηγόρος και πως θα εμφανιστεί ότι εκπροσωπεί την Καλλιόπη εναντίον μου, πλην όμως “εννοείται πως θα με προστατεύει και δεν θα με κατηγορήσει”», υποστηρίζει.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου κάνει λόγο για ξεκάθαρο σχέδιο στοχοποίησής της.

«Δυστυχώς, όπως φάνηκε, το μόνο που επιθυμούσαν ήταν να με καταστήσουν στην αρχή κύρια ύποπτη και στη συνέχεια ένοχη για τον θάνατο του Παναγιώτη», αναφέρει. Όπως καταγγέλλει, δεχόταν διαρκώς διαβεβαιώσεις ότι όλα όσα λέγονταν δημόσια γίνονταν αποκλειστικά για να μη χάσει η Πόπη την επιμέλεια του άλλου παιδιού της.

«Μου έλεγαν ότι, ανεξαρτήτως του τι θα λεγόταν δημοσίως, εγώ έπρεπε να ξέρω πως όλα γίνονται για να μην χάσει η Πόπη την επιμέλεια και πως σε καμία περίπτωση δεν θα με κατηγορούσαν για τον θάνατο του Παναγιώτη».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, της έδιναν σαφείς οδηγίες για το τι έπρεπε να καταθέτει. «Επέμεναν να καταθέτω πως ο Παναγιώτης έφυγε ζωντανός από το σπίτι και πως ό,τι συνέβη, συνέβη στο Νοσοκομείο και έχουν ευθύνη οι γιατροί». Παράλληλα, όπως λέει, ρύθμιζαν και τις τηλεοπτικές εμφανίσεις.

«Κανόνιζαν σε ποιες τηλεοπτικές εκπομπές θα εμφανιστεί κάθε μία από εμάς και τι ακριβώς θα δηλώσει, δήθεν για να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα η Καλλιόπη με τον πρώην σύζυγό της και απωλέσει την επιμέλεια της ανήλικης Ασημίνας».

Η ίδια υποστηρίζει ότι, ενώ δημοσίως η Καλλιόπη –μέσω του δικηγόρου της– την κατηγορούσε, κατ’ ιδίαν της ζητούσαν να μη διαψεύδει τίποτα. «Κάθε φορά που λέγονταν αυτά, μου έλεγε: “Μην τα αμφισβητήσεις, κανείς δεν δίνει σημασία στην τηλεόραση, όλα για την Πόπη και την κόρη της γίνονται”».

Η Ειρήνη Μουρτζούκου καταγγέλλει ακόμη ότι της είπαν ψέματα πως είχε ασκηθεί αγωγή επιμέλειας από τον Σάκη Αβράμη. «Μου είπαν ψέματα πως ήδη είχε ασκηθεί αγωγή για να αναλάβει την επιμέλεια της κόρης της Καλλιόπης. Έχει πλέον αποδειχθεί πως ουδέποτε ασκήθηκε τέτοια αγωγή».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη φερόμενη οικονομική και πρακτική στήριξη για να ακολουθεί τις οδηγίες τους. «Μου κανόνιζαν μεταβάσεις στην Αθήνα και μου έδιναν χρήματα για να καταθέτω αυτά που μου ζητούσαν να λέω».

Όπως ισχυρίζεται, της ζητήθηκε ακόμη να έρθει σε τηλεοπτική αντιπαράθεση με συγκεκριμένα πρόσωπα. «Μου ζήτησαν να έρθω σε τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον Διονύση Αβράμη για να λειτουργήσει υπέρ της Καλλιόπης».

Σε ένα από τα πιο σοκαριστικά σημεία των καταγγελιών της, η Ειρήνη αναφέρει: «Μου ζήτησαν να κατονομάσω άλλον, τρίτο, άνθρωπο ως υπεύθυνο για τον θάνατο του Παναγιώτη».

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι οργανώνονταν σκηνικά παραπλάνησης των τηλεοπτικών συνεργείων. «Έστελναν τις τηλεοπτικές κάμερες στο σπίτι και με έβαζαν να κρύβομαι κάτω από τα κρεβάτια ή στις ντουλάπες, για να φανεί πως η Καλλιόπη είναι μόνη της και να μη χαθεί η επιμέλεια».

Τέλος, αναφέρει πως κατατίθεντο μηνύσεις και υπομνήματα σε βάρος της, ενώ δημόσια γίνονταν δηλώσεις περί απειλών.

«Ακόμα και στα διαλείμματα των εκπομπών, μου τηλεφωνούσαν και μου έλεγαν “μην ανησυχείς, έτσι τα λέμε για να μην φανεί πως είμαστε σε συνεννόηση”». Η Ειρήνη Μουρτζούκου μιλά ξεκάθαρα για σχέδιο χειραγώγησης σε βάρος της.

«Εκμεταλλεύτηκαν την αγάπη που είχα για την Πόπη και για τον Παναγιωτάκη. Γι’ αυτό και δεν μπορούσα ποτέ να πιστέψω ότι εκείνη θα μπορούσε να κάνει κακό στο παιδί της», καταλήγει.