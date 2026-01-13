Στην Κρήτη εθελοντές σε μια ύστατη προσπάθεια εντοπισμού του γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου

Στην Κρήτη θα βρεθούν αύριο, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ), προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού του 33χρονου γιατρού του Βενζελείου, Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου 2025.

Το γεγονός γνωστοποίησαν τα μέλη του Ομίλου, που ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν τα πάντα προκειμένου να δώσουν ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας του Αλέξη, που τον αναζητά εδώ και 35 ημέρες. Μαζί τους θα φέρουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και τρία εκπαιδευμένα σκυλιά. Παράλληλα, καλούν τους κατοίκους της περιοχής Φρε στον Δήμο Αποκόρωνα που εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου γιατρού να συνδράμουν με όποια πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΦΚΑΘ: «Σας ενημερώνουμε ότι ο Ο.Φ.Κ.Α.Θ. σε συνεργασία με την Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, έχει αναλάβει την υπόθεση του κ. Αλέξιου Τσικόπουλου κατόπιν εντολής της οικογένειας. Κλιμάκιο εθελοντών μας θα μεταβεί την Τετάρτη 14/1 στην Κρήτη με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (3 Drone, θερμικές και υποβρύχιες κάμερες, κ.λ.π). Θα έχουμε επίσης 3 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους από την ομάδα της Kyon Osfrisis. Μαζί μας θα είναι και η Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου διαθέτοντας τους Θηροφύλακες και κυνηγούς, που γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή!

Όλοι μαζί και σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Χανίων και το Α.Τ. Αποκορώνου θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα τέλος στην αγωνία της οικογένειας, σε αυτήν την εξαφάνιση που κλείνει σήμερα 35 ημέρες! Καλούμε τους κάτοικους τις περιοχής που είδαν ή γνωρίζουν ή θυμηθούν οτιδήποτε, να συνεργαστούν μαζί μας ( με απόλυτη εχεμύθεια ) και να καλέσουν στο 6936806227 κινητό του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. η στο 10-65 η στο 100».