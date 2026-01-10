Κρήτη: Οι έρευνες για τον αγνοούμενο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο- Έκκληση για βοήθεια

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 στα Χανιά, προκαλώντας ανείπωτη αγωνία στην οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

Η οικογένεια του νεαρού γιατρού, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τις αρχές και εθελοντικές ομάδες, διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα ότι ο Αλέξης θα βρεθεί σώος, παρά τον πέρασμα περισσότερων από 30 ημερών από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.

Ενισχύσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φτάσουν στην Κρήτη 16 εθελοντές του ΟΦΚΑΘ, υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Ράμου, προκειμένου να ενισχύσουν τις έρευνες. Μαζί τους θα βρίσκονται τρία ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones, για να καλύψουν ακόμη μεγαλύτερες περιοχές.

«Θα έρθουμε την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στην Κρήτη για να βοηθήσουμε με τις έρευνες και τον εντοπισμό του Αλέξη», δήλωσε ο κ. Ράμος στο creta24.gr. «Θα χωριστούμε σε τέσσερα κλιμάκια, από τέσσερα άτομα το καθένα, και με τη βοήθεια του Κυνηγετικού Συλλόγου Χανίων και άλλων φορέων, θα χτενίσουμε συστηματικά την περιοχή».

Το «σημείο μηδέν»

Οι έρευνες θα ξεκινήσουν από το «σημείο μηδέν», δηλαδή το σημείο όπου εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 33χρονου, στο ύψος του Φρε Χανίων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όχημα παρουσίασε βλάβη, και όλα δείχνουν ότι ο Αλέξης βγήκε από το αυτοκίνητο και συνέχισε με τα πόδια, αναζητώντας πιθανώς βοήθεια στα γύρω χωριά.

Λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί, ο Αλέξης τηλεφώνησε στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη, αναφέροντας ότι δεν ένιωθε καλά και ζητώντας του να ταξιδέψει άμεσα στην Κρήτη. Ο πατέρας έφτασε στο Ηράκλειο χωρίς καθυστέρηση, όμως ο γιος του είχε ήδη χαθεί.

Έρευνες και έκκληση για βοήθεια

Οι έρευνες των αρχών – Αστυνομίας και ΕΜΑΚ – συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό, καλύπτοντας όλη την περιοχή των Χανίων και εξετάζοντας κάθε αναφορά πολιτών που ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον αγνοούμενο. Παρά τις καταγγελίες και τις εντατικές αναζητήσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάποιο ουσιαστικό στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.

Ο Χρήστος Ράμος απηύθυνε έκκληση και προς τους πολίτες: «Θέλουμε όποιον έχει δει κάτι να μας ενημερώσει. Κάθε πληροφορία μπορεί να αποβεί κρίσιμη. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όσο ο Αλέξης παραμένει αγνοούμενος, η ελπίδα παραμένει ζωντανή. Η μητέρα του, με την οποία είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, ελπίζει να βρεθεί σώος ο γιος της», τόνισε.

Οι επόμενες μέρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία των ερευνών, με όλους τους φορείς και εθελοντές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, σε μία αγωνιώδη προσπάθεια να λήξει η αβεβαιότητα για τον νεαρό γιατρό και την οικογένειά του.