Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό - Στην Κρήτη εθελοντές με σκυλιά και drones

Με περισσότερη ένταση αναμένεται να συνεχιστούν οι έρευνες τις επόμενες ημέρες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, ο οποίος αγνοείται από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 στα Χανιά.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Creta 24, εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης ΟΦΚΑΘ, αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη ώστε και εκείνοι να βοηθήσουν με την σειρά τους στον εντοπισμό του Αλέξη.

Ο επικεφαλής της ομάδας (σ.σ. η οποία αποτελείται από 16 διασώστες από Αθήνα και Θεσσαλονίκη με σκυλιά και drones) κ. Χρήστος Ράμος ανέφερε σε δηλώσεις του ότι οι έρευνες θα διαρκέσουν 4 ημέρες. «Θα χωριστούμε σε τέσσερα κλιμάκια από τέσσερα άτομα και με την βοήθεια του Κυνηγετικού συλλόγου Χανίων και άλλων φορέων, θα χτενίσουμε την περιοχή» ανέφερε.

Όπως είναι γνωστό, το Ι.Χ. του νεαρού γιατρού εντοπίστηκε στο ύψος του Φρε Χανίων, με τη μητέρα του να δηλώνει πως το αυτοκίνητο παρουσίασε βλάβη, οπότε οι έρευνες στράφηκαν και στα γύρω χωριά, μήπως αναζήτησε εκεί βοήθεια. Όλα δείχνουν πως ο 33χρονος βγήκε από το όχημα και συνέχισε με τα πόδια.

Λίγες ώρες πριν χαθεί, ακούστηκε για τελευταία φορά η φωνή του. Τηλεφώνησε στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και του είπε πως δεν ένιωθε καλά. Του ζήτησε να ταξιδέψει άμεσα στην Κρήτη για να συναντηθούν. Ο πατέρας ξεκίνησε χωρίς καθυστέρηση. Όταν έφτασε στο Ηράκλειο , ο γιος του είχε ήδη εξαφανιστεί.

Οι έρευνες των Αρχών (Αστυνομίας και ΕΜΑΚ) συνεχίστηκαν όλο αυτό το διάστημα σε ευρεία κλίμακα, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν όλες τις αναφορές πολιτών που ισχυρίστηκαν ότι είδαν τον αγνοούμενο γιατρό σε διαφορετικές περιοχές των Χανίων. Παρά τις καταγγελίες και τις εντατικές αναζητήσεις, μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.