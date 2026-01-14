Πάτρα: Η Λόρα είχε προσπαθήσει να εξαφανιστεί άλλες 2 φορές- Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι αρχές

Οι αρχές εξετάζουν μήπως η 16χρονη καθοδηγείται από ενήλικα και προσπαθεί να φτάσει αεροπορικώς στη Γερμανία

Εντείνεται η αγωνία για την 16χρονη Λόρα η οποία παραμένει άφαντη μετά από 6 ημέρες. Οι τελευταίες κινήσεις του ανήλικου κοριτσιού καταγράφονται στην περιοχή του Ζωγράφου, λίγες ώρες αφού αποφάσισε να γεμίσει την τσάντα της με προσωπικά αντικείμενα, να εγκαταλείψει το σπίτι της στην Πάτρα και να επιβιβαστεί στο ταξί με προορισμό την Αθήνα. Η έρευνα των αρχών για την εξαφάνισή της είναι σε πλήρη εξέλιξη ενώ νέες πληροφορίες από το παρελθόν της δημιουργούν ερωτήματα για το τι είδους προβλήματα μπορεί να αντιμετώπιζε ώστε να φτάσει στο σημείο να αφήσει την οικογένειά της. Πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η 16χρονη προσπάθησε να εξαφανιστεί. Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (14.01.2026) στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» αποκάλυψε πως η Λόρα προσπάθησε να φύγει άλλες 2 φορές στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Βαρκελώνη. Όπως ανέφερε, την πρώτη φορά δεν μπήκε στο μετρό με αποτέλεσμα να τρέξουν οι καθηγητές της και να την σύρουν μέσα στο βαγόνι. Τη δεύτερη φορά δεν ακολούθησε τους καθηγητές της στην πύλη του αεροδρομίου, τη στιγμή που ήταν να επιστρέψουν πίσω στην Πάτρα. Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής που μίλησε για τη μυστήρια εξαφάνιση, υποστήριξε πως ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η Λόρα να καθοδηγείται από κάποιον ενήλικα.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dfo23sfem7y9" ></iframe> </div>

«Η κοπέλα φαίνεται πως με κάποιον επικοινωνεί. Όταν ο οδηγός ταξί την άφησε, υπάρχει ένα μικρό καφενεδάκι στο οποίο μπήκε μέσα η κοπέλα, πήγε τουαλέτα και αφού βγήκε, ζήτησε από την υπάλληλο τον κωδικό του Wi-Fi. Κάποιος της είπε να πάει στο “Παίδων”. Ίσως ήταν σημείο συνάντησης, και να μην εμφανίστηκε κάποιος εκεί. Μπορεί και να κινδυνεύει η ζωή της γιατί εάν μιλάει με κάποιον, που αυτός έχει κακές προθέσεις, τότε το κορίτσι κινδυνεύει. Φαίνεται ότι πιεζόταν από το σπίτι», είπε αρχικά. «Από μόνη της το έκανε όλο αυτό ή την έχει κατευθύνει κάποιος; Εκτός και αν δεν την κατευθύνει κανείς και κάνει όλες αυτές τις ενέργειες η κοπέλα γιατί θεωρεί ότι μπορεί να φύγει εύκολα για τη Γερμανία. Χθες επικοινώνησε κάποιος μαζί μου που γνώριζε την κοπέλα. Πριν 2 χρόνια η κοπέλα πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο στην Πάτρα. Σε μία εκδρομή που έκανε το ιδιωτικό σχολείο στην Βαρκελώνη, η κοπέλα χάθηκε δύο φορές. Την μία φορά δεν μπήκε στο βαγόνι του μετρό. Ευτυχώς το αντιλήφθηκαν οι καθηγητές και βγήκαν έξω και την μάζεψαν. Την δεύτερη φορά, όταν όλοι μπήκαν στην πύλη για να γυρίσουν Ελλάδα, το κορίτσι έμεινε πίσω», συνέχισε. Τα βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις της

Η 16χρονη έφυγε από το σπίτι της στις 7 Ιανουαρίου του 2026, λέγοντας στους γονείς της πως πάει στο σχολείο. Οι ώρες πέρναγαν αλλά το ανήλικο κορίτσι δεν γύρναγε με αποτέλεσμα μία ημέρα μετά η οικογένειά της να δηλώσει την εξαφάνισή της. Στο πρώτο βίντεο ντοκουμέντο που βγήκε στη δημοσιότητα φαίνεται η 16χρονη να συνομιλεί με έναν 58χρονο. Ο άνδρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Πατρών λέγοντας πως βρέθηκε με την ανήλικη γιατί ήθελε να αγοράσει το κινητό της τηλέφωνο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο ταξί και έφτασε στου Ζωγράφου. Εκεί θα παρατήσει την τσάντα της δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.