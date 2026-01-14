Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 η Μαρίζα Φλωράτου

Η Μαρίζα Φλωράτου γεννήθηκε στην Πάτρα. Μεταξύ των σπουδών της συμπεριλαμβάνονται και αυτές της ισπανικής γλώσσας και φιλολογίας, καθώς και φυσικοθεραπείας. Μιλά Αγγλικά και Ισπανικά. Έχει ασχοληθεί με τον χορό ως χορογράφος και χορεύτρια σε σχολές, ωδεία και σχολεία καθώς και ως φυσικοθεραπεύτρια. Έχει ιδιαίτερη προσφορά στον χώρο του εθελοντισμού.

Η επιτροπή επιλογής της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, εκτός από την ομορφιά, συμπεριέλαβε στα κριτήρια επιλογής την προσωπικότητα και τη σχέση της βασίλισσας με το Πατρινό Καρναβάλι και την Πάτρα, τα οποία είχαν επίσης βαρύνοντα ρόλο.

Η σχέση της με το Πατρινό Καρναβάλι είναι έντονη και ενεργοποιήθηκε μέχρι σήμερα κάθε χρονιά της ζωής της, κάθε φορά που το Καρναβάλι μας ανοίγει τα φτερά του στην Πάτρα μας. Όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια, έχει νιώσει τη χαρά του Καρναβαλιού και την ατμόσφαιρα της Παρέλασης από τότε που βρισκόταν στην κοιλιά της μητέρας της όταν αυτή ήταν έγκυος. Από το επόμενο έτος κάθε χρονιά «βγαίνει» στο Καρναβάλι, ενώ η συμμετοχή της στις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού, εκτός από μέλος πληρωμάτων στις παρελάσεις, έχει γίνει κατά καιρούς και με συμμετοχές της ως χορεύτρια στο θέαμα «Οι Σχολές Χορού παρουσιάζουν…» και άλλες εκδηλώσεις του θεσμού.

Η Μαρίζα περιμένει με μεγάλη χαρά την έναρξη του Καρναβαλιού μας που τόσο αγαπά. Ειδικά αυτή τη χρονιά που από την τιμητική θέση της Βασίλισσας του Πατρινού Καρναβαλιού θα δώσει τον καλύτερο εαυτό της.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων-Καρναβάλι Πάτρας ευχαριστεί θερμά όλα τα κορίτσια που κατέθεσαν υποψηφιότητα για το ενδιαφέρον τους και τη συμμετοχή τους.