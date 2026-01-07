Πατρινό Καρναβάλι: Από τα Χριστούγεννα ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τις στολές- Λιγότερες φέτος οι κατασκευές- Τι λένε οι αρχηγοί πληρωμάτων

Από τα Χριστούγεννα ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για το φετινό Πατρινό Καρναβάλι, με τα πρώτα γκρουπ να κινούνται πιο νωρίς από κάθε άλλη χρονιά, όπως δήλωσαν στο thebest.gr οι αργηγοί πληρωμάτων, Αρίστος Σταθόπουλος και Δημήτρης Κουρμπανάς.

Όπως εξηγεί ο Αρίστος Σταθόπουλος, «οι προετοιμασίες ξεκίνησαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, ήδη από τα Χριστούγεννα και μέσα στις γιορτές, γεγονός που δημιουργεί αναστάτωση και επιτάχυνση των διαδικασιών. Δημιουργεί δυσκολίες, γιατί ο κόσμος καλείται να αποφασίσει πολύ νωρίς αν θα συμμετάσχει στο καρναβάλι. Σε περίπου 40 μέρες πρέπει να έχει παραλάβει τη στολή του, οπότε χρειάζεται να κινηθούμε όλο και πιο γρήγορα», αναφέρει. Παρά τα εμπόδια, διαβεβαιώνει πως «οι στολές θα είναι έτοιμες στην ώρα τους», ενώ επισημαίνει πως «δεν υπάρχουν νέες μοδίστρες στην αγορά και η παραγωγή μειώνεται, ωστόσο κάθε χρόνο βρίσκονται λύσεις».

Κινητικότητα, αξεσουάρ και πρόβλημα με τις μοδίστρες

Ο Δημήτρης Κουρμπανάς προσθέτει πως «η φετινή κινητικότητα είναι πιο έντονη σε σχέση με άλλες χρονιές, αν και δεν αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο. Τα πρώτα γκρουπ έχουν ήδη ολοκληρώσει τις βασικές τους στολές, όμως η διαφορά φέτος εντοπίζεται στα αξεσουάρ, τα οποία δεν θα είναι τόσα πολλά. Παρά την έλλειψη μοδιστρών, που εμφανίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια και επιδεινώθηκε μετά τον COVID, τα γκρουπ έχουν υπόψη τους το πρόβλημα και αναμένεται να βρεθεί λύση».

Τιμές και προσαρμογές

Όσον αφορά τις τιμές, ο κ. Κουρμπανάς σημειώνει πως «θα παραμείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα με τα τελευταία χρόνια, ενώ σε πολλά γκρουπ, όπως το δικό μας, θα υπάρξουν μειώσεις λόγω των λιγότερων αξεσουάρ. Τα προηγούμενα χρόνια η τιμή ήταν γύρω στα 60 ευρώ και γενικά οι τιμές φέτος θα είναι χαμηλότερες εκεί που μειώνονται τα αξεσουάρ».

Η φετινή προετοιμασία του Πατρινού Καρναβαλιού κινείται με γρήγορους ρυθμούς, με στόχο όλες οι στολές και τα γκρουπ να είναι έτοιμα για τις παρελάσεις, παρά τις προκλήσεις που φέρνει το πρόωρο πρόγραμμα και η περιορισμένη διαθεσιμότητα μοδιστρών και αξεσουάρ.