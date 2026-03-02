Στην τελική ευθεία το δίκτυο 100 φορτιστών οχημάτων στον Δήμο Πατρέων- Στη μάχη του διαγωνισμού ΔΕΗ, METLEN Energy & Metals και ΕΡΜΗΣ

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Πάτρα, με το έργο να προσελκύει έντονο ενδιαφέρον από μεγάλες εταιρείες του ενεργειακού και τεχνολογικού κλάδου.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν η ΔΕΗ, η METLEN Energy & Metals και η ΕΡΜΗΣ, οι οποίες κατέθεσαν προσφορές για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου.

Η δημοτική επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά αξιολόγησης των προσφορών, μετά από εισήγηση της αντιδημάρχου Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Αναστασίας Τογιοπούλου. Η αξιολόγηση έγινε σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προτάσεων όσο και τη σχέση ποιότητας-τιμής, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο.

Πρόκειται για 100 φορτιστές, εκ των οποίων είναι 79 για ΙΧ, 5 φορτιστές σε σημεία που είναι για στάθμευση ΑμΕΑ, 12 θέσεις για ταξί και 4 για φορτηγά. Επίσης, υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο, για ακόμα 300 σημεία φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, με συνολικά 334 φορτιστές σε όλη την πόλη.

Η πλειοψηφία των φορτιστών θα τοποθετηθεί στο κέντρο της Πάτρας, όμως το σχέδιο περιλαμβάνει και τις περιοχές: Ψαθόπυργο, Ρίο, Προάστιο, Πανεπιστήμιο, Νέο Σούλι, Δεμένικα, Οβρυά, Μουρτά, Ροΐτικα και Βραχνέικα.

Η αντιδήμαρχος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου, μιλώντας στο thebest.gr, ανέφερε ότι ο διαγωνισμός βρίσκεται στην τελική φάση και, εφόσον δεν κατατεθούν προδικαστικές προσφυγές από τις τρεις εταιρείες που συμμετέχουν και έχουν γίνει δεκτές, η διαδικασία θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Όπως εξήγησε, η σχετική προθεσμία λήγει στις 12 Μαρτίου και, εφόσον δεν υπάρξουν νομικές εμπλοκές, ο Δήμος εκτιμά ότι στις αρχές Μαΐου θα μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση, διάρκειας 11 ετών, για την κατασκευή και λειτουργία των σταθμών φόρτισης στην πόλη.

Επίσης, διευκρίνισε ότι το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει την εγκατάσταση των φορτιστών, τη σύνδεσή τους με το ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς και τη συντήρηση και εκμετάλλευσή τους από τον ανάδοχο. Σύμφωνα με τους όρους, ο Δήμος θα λαμβάνει ετησίως ποσοστό 3% επί των ακαθάριστων εσόδων της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στην παρούσα φάση επιλέχθηκε να προχωρήσει η δημοπράτηση για 100 φορτιστές, προκειμένου να αξιολογηθεί το ενδιαφέρον της αγοράς και η λειτουργία της σύμβασης στην πράξη. Όπως ανέφερε, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερα σημεία φόρτισης, θα ακολουθήσει νέα διαδικασία για την εγκατάσταση και των υπόλοιπων που προβλέπονται στον συνολικό σχεδιασμό.