Πάτρα: «Ασφυκτιά» το κέντρο από τα ΙΧ- Αυξημένη η ζήτηση- και οι τιμές- στα ιδιωτικά πάρκινγκ μετά τις πεζοδρομήσεις

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στα ιδιωτικά πάρκινγκ του κέντρου της Πάτρας, με τη ζήτηση για θέσεις στάθμευσης να καταγράφει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια, όπως και οι τιμές, κυρίως λόγω των πεζοδρομήσεων και της έλλειψης διαθέσιμων χώρων.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Θανάσης Κόλλιας, ιδιοκτήτης του Auto Parking Patras στην οδό Γεροκωστοπούλου, «υπάρχει κίνηση, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο όγκος των αυτοκινήτων». Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι ώρες αιχμής εντοπίζονται από τις 11:00 έως τις 14:00, αλλά και το απόγευμα από τις 18:30 έως τις 19:30, όταν τα καταστήματα είναι ανοικτά και αυξάνεται η επισκεψιμότητα στο κέντρο».

Ο κ. Κόλλιας επισημαίνει ότι «η ζήτηση έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια», γεγονός που, όπως εξηγεί, οφείλεται και στις πεζοδρομήσεις κεντρικών δρόμων της πόλης. Όπως τονίζει, «υπάρχει ευρύ φάσμα πελατών, από καταστηματάρχες και εργαζόμενους μέχρι πολίτες που κατεβαίνουν στο κέντρο για βόλτα και για υποχρεώσεις».

Παράλληλα, σημειώνει ότι «δεν γίνονται άλλα πάρκινγκ στο κέντρο, καθώς αυτό απαγορεύεται βάσει νόμου, τουλάχιστον εντός του ιστορικού κέντρου της Πάτρας».

Αντίστοιχη εικόνα μεταφέρει και ο Χρήστος Ηλιόπουλος, ιδιοκτήτης πάρκινγκ στην οδό Μιαούλη. Όπως αναφέρει, «τα πάρκινγκ γενικά έχουν αρκετή δουλειά, τόσο λόγω των πεζοδρομήσεων όσο και της γενικότερης έλλειψης θέσεων στάθμευσης», επισημαίνοντας παράλληλα ότι «έχουν κλείσει τέσσερα πάρκινγκ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται τις ώρες αιχμής, κυρίως το πρωί, λόγω της λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου, των δημόσιων υπηρεσιών και των τραπεζών, ενώ το απόγευμα η κίνηση είναι αισθητά μειωμένη». Όπως αναφέρει, «οι περισσότεροι πελάτες προέρχονται από περιφερειακές και γειτονικές περιοχές της Πάτρας και επισκέπτονται το κέντρο για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις τιμές, αυτές διαμορφώνονται γενικά περίπου από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανάλογα με τον χώρο, το σημείο και τη διάρκεια στάθμευσης.