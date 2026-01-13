Εξαφάνιση Λόρας: Νέα βίντεο με τις κινήσεις της 16χρονης στην Αθήνα- Η συνεργασία με τις γερμανικές Αρχές

Οι αστυνομικοί σαρώνουν κάμερες ασφαλείας, ακολουθώντας τα βήματά της ανήλικης που εξαφανίστηκε την ημέρα που άνοιξαν τα σχολεία μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Τελευταίο σημείο που την εντοπίζουν είναι στη Λεωφόρο Θηβών. Σε βίντεο-ντοκουμέντο που μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, φαίνεται η ανήλικη να ψωνίζει σε περίπτερο στην περιοχή του Γουδή. Εκεί κοντά βρέθηκε και η τσάντα της. Για την ακρίβεια, το βίντεο είναι μόλις λίγα λεπτά αφότου έχει φτάσει στην Αθήνα. Η 16χρονη μπαίνει σε μίνι μάρκετ, πολύ κοντά στο νοσοκομείο Παίδων.

Έχει αλλάξει ρούχα, προσπαθώντας να κρύψει τα χαρακτηριστικά της. Φορά καπέλο τζόκεϊ και την κουκούλα του μπουφάν. Σε κοντινή απόσταση έχει πετάξει τη σχολική της τσάντα. Φορά μία νέα, μαύρη, την οποία έχει περάσει στον λαιμό. Τα ρούχα αυτά τα είχε αγοράσει λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί. Είχε ζητήσει από φίλη της να τα φυλάει στο σπίτι της, όπως αποκάλυψε η ίδια η φίλη της,.

«Μία μέρα πριν εξαφανιστεί είχαμε βγει μία βόλτα. Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει μία φίλη της, ότι ήταν 18 χρονών, την έλεγαν Άννα και ότι ήθελε να πάει να δει τη γιαγιά της στην Αθήνα. Μου είπε επίσης να κρατήσω μία τσάντα, η οποία είχε μέσα διάφορα πράγματα που είχε αγοράσει: ένα μαύρο μπουφάν, ένα μαύρο καπέλο και μία μαύρη τσάντα. Ήταν πάρα πολύ "κλειστή". Όταν πηγαίναμε Γυμνάσιο καθόταν μόνη της. Είχε πει πολλές φορές, όταν δεν γινόταν κάτι, ότι ήθελε να πεθάνει».

Συνεργασία με τις γερμανικές Αρχές

Οι αστυνομικές Αρχές εστιάζουν και στον λόγο που το κορίτσι επέλεξε να φύγει μακριά από την οικογένειά της. Η άκρη του νήματος βρίσκεται στη Γερμανία, χώρα καταγωγής της.

Oι αστυνομικές Αρχές συνεργάζονται με τις γερμανικές. Η Λόρα είχε φιλοξενηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε δομή της Γερμανίας και επέστρεψε στην οικογένειά της με δικαστική απόφαση. Το κορίτσι βρέθηκε στη δομή έπειτα από καταγγελία γείτονά της στη Γερμανία, που ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει θύμα κακοποίησης, σίγουρα λεκτικής, ενώ εξεταζόταν το ενδεχόμενο ακόμη και της σωματικής κακοποίησης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να «δέσει» απόλυτα με όσα λένε οι φίλοι της, ότι ένιωθε καταπιεσμένη και με πολλούς περιορισμούς, κυρίως από τον πατέρα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετές αναρτήσεις της έχουν ταγκαρισμένη τη λέξη «κακοποίηση» στα αγγλικά. Η σχέση με τον πατέρα της φαίνεται πως ήταν πολύ τεταμένη, σύμφωνα με το MEGA.

Παράταση Amber Alert

Η αναζήτηση της Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, γερμανικής καταγωγής συνεχίζεται. Το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ειδοποίησης των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων, AMBER ALERT HELLAS, παρατείνεται για 48 ώρες, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 08/1/2026 στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από τη περιοχή του Ρίου στην Πάτρα, η Λόρα Λομπτέφ, 16 ετών, γερμανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της.

Ωστόσο, στις 11/01/26 κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται ενήλικα άτομα. Η Λόρα Λομπτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα.