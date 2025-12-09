Modern chic στην Ουάσιγκτον: Στο κίνημα «ήσυχης πολυτέλειας» και η Μελάνια Τραμπ

Με ένα μαύρο φόρεμα Givenchy αποδεικνύει στροφή στην απλότητα κερδίζοντας και τους πιο δύσπιστους κριτικούς
Mε ύψος 1.80 και άψογες αναλογίες, η 55χρονη πρώτη κυρία των ΗΠΑ δείχνει όμορφη ό,τι κι αν φορέσει.
Την περασμένη Κυριακή όμως γοήτευσε την πλειοψηφία των διεθνών media, καθώς την ψήφισαν ως την πιο καλοντυμένη στο 48ο ετήσιο Kennedy Center Honors Gala της Ουάσιγκτον. Το λιτό φόρεμά της από μαύρο μάλλινο κρεπ είχε την υπογραφή της Sarah Burton για τον παριζιάνικο οίκο Givenchy.
Ηταν ένα maxi dress με σεμνή λαιμόκοψη, ρευστή σιλουέτα και ώμους σε cape γραμμή (η τιμή του υπολογίζεται κοντά στα 7000 δολάρια). Μια δημιουργία που συγκαταλέγεται στην «αρχιτεκτονική», σύγχρονη αισθητική σχολή της μόδας. Oι experts ταποφάνθηκαν πως η Μελάνια διανύει περίοδο της άποψης «less is more», ακολουθώντας το κίνημα της λεγόμενης quite luxury. Μάλιστα το περιοδικό Hello αποκάλεσε το outfit «masterclass in quietly commanding elegance».
H Mελάνια απέφυγε τις υπερβολές γενικότερα στο look. Επέμεινε στο total black με κλασικές γόβες Manolo Blahnik και τα κοσμήματά της ήταν διακριτικά, από λευκά διαμάντια. Το χτένισμά της ήταν απλό με ένα «κύμα» στο κάτω μέρος. Το μακιγιάζ της βασίστηκε σε ελαφρύ smoky στα μάτια και φωτεινό βερικοκί κραγιόν.
Θυμίζουμε πως η Σλοβένα καλλονή είναι οπαδός του τένις και της πειθαρχημένης υγιεινής διατροφής ώστε να διατηρεί το σωματότυπο του μοντέλου.
