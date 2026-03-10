Nτελίριο στο Παρίσι με τον αναζωογονημένο οίκο Chanel, αποθεώθηκε πάλι ο Blazy

Aνάμεσα σε πολύχρωμους γερανούς στο Grand Palais παρέλασαν νέες σιλουέτες, απίθανος διάκοσμος, σύνθετο layering
Η μάχη του με το κατεστημένο της διακριτικής γαλλικής φινέτσας συνεχίζεται.
Ο 41χρονος Βέλγος Mathieu Blazy δεν φοβάται τα σύνθετα looks, τα θεαματικά χρώματα, την έντονη λάμψη, τον εντυπωσιακό διάκοσμο. Το βράδυ της Τρίτης γέμισε το Grand Palais του Παρισιού με πολύχρωμους γερανούς και μεταμόρφωσε οριστικά τα κλασικά Chanel ταγιεράκια!
Τα διασημότερα περιοδικά υπογράμμισαν πως καταρχήν πάντρεψε το style της δεκαετίας του 1920 με την αισθητική της Gen Z. Είδαμε δηλαδή ρευστά φορέματα με χαμηλή μέση και σύγχρονα bombers που αντικατέστησαν τα σακάκια στα ταγιέρ. Eπιπλέον, το layering ήταν ακόμα πιο σύνθετο και απροσδόκητο, ενώ ο στολισμός των ρούχων ξεκάθαρα μαξιμαλιστικός. Τρισδιάστατα λουλούδια, μπλεγμένα κεντήματα, θεαματικά ξέφτια, γκλίτερ, χρωματιστά γυαλιά ηλίου, κοσμήματα από ρητίνη και πετράδια έκαναν την πασαρέλα πραγματική γιορτή.
Η ασφάλεια του «less is more» δεν έχει θέση στο όραμα του Matthieu Blazy. Προβάλλοντας την αγαπημένη μεταφορά της Gabrielle Chanel για την μόδα, δηλαδή την εξέλιξη της κάμπιας σε πεταλούδα πειραματίστηκε με υφές και μεγάλη γκάμα από διακοσμητικά στοιχεία. Οι εικόνες τα λένε όλα και δικαιολογούν τις διθυραμβικές κριτικές διεθνώς. Το σκηνικό φωνάζε work in progress. Και τελικά το fashion στερέωμα ανακάλυψε τον δικό του star creative director.
