Chloe, Παρίσι: Η Οπρα με crop jacket και το… «Μικρό σπίτι στο λιβάδι»

To γαλλικό label εξέλιξε το boho με looks χωριατοπούλας και οι Αμερικανοί stars ήταν εκεί
Δεν λοξοδρόμησε από τα προηγούμενα catwalks η Chloe συλλογή fall/winter 2026 2027 της Chemena Kamali.
Το bohemian style επιμένει αλλά πλέον μας οδηγεί στην εξοχή με φολκλόρ και ρετρό αναφορές. Την εμμονή της creative director σε αυτή την αισθητική αγαπάει άλλωστε και η πάμπλουτη Οπρα Γουίνφρει. Η 72χρονη δισεκατομμυριούχος, τηλεπαρουσιάστρια, παραγωγός και συγγραφέας από το Μισισίπι, «πέταξε» στο Παρίσι για το show ντυμένη όπως δεν την έχουμε ξαναδεί: με crop cape jacket και φαρδύ τζιν του γαλλικού οίκου. Ακτιβίστρια και καμάρι της παγκόσμιας αφροαμερικανικής κοινότητας, κάθισε front row μαζί με άλλες διασημότητες από την Αμερική, όπως τη Μπρουκ Σιλντς, την Ολίβια Ροντρίγκο και την Πάρις Τζάκσον.
Χειροκροτήθηκαν πλούσια μακριά φορέματα και φούστες με φρου φρου, πολλά καρό και λουλουδάκια που παρέπεμπαν στα κοστούμια της οικογενειακής σειράς «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι». Συνδυάστηκαν με κάπες και «εκδρομικά» πανωφόρια. Τα μαλλιά παραμένουν μακριά και ξέπλεκα, μάλιστα αυτή τη φορά ήταν πιο άναρχα και σγουρά με ινδιάνικες πλεξούδες. Χίππικα στρογγυλά γυαλιά, λεπτά strappy sandals με κάλτσες, ξυλοτσόκαρα και μπότες ψηλές με γούνα ή δερμάτινες western ολοκλήρωναν τα outfits. Oι φημισμένες τσάντες Paddington παραμένουν στο προσκήνιο.
«Η παράδοση για μένα αφορά στο μαζί. Αναφέρεται στην ενσυναίσθηση, την ανθρωπότητα και το δέσιμο με το παρελθόν» υπογράμμισε η Chemena Kamali.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr