Chloe, Παρίσι: Η Οπρα με crop jacket και το… «Μικρό σπίτι στο λιβάδι»

Δεν λοξοδρόμησε από τα προηγούμενα catwalks η Chloe συλλογή fall/winter 2026 2027 της Chemena Kamali.

Το bohemian style επιμένει αλλά πλέον μας οδηγεί στην εξοχή με φολκλόρ και ρετρό αναφορές. Την εμμονή της creative director σε αυτή την αισθητική αγαπάει άλλωστε και η πάμπλουτη Οπρα Γουίνφρει. Η 72χρονη δισεκατομμυριούχος, τηλεπαρουσιάστρια, παραγωγός και συγγραφέας από το Μισισίπι, «πέταξε» στο Παρίσι για το show ντυμένη όπως δεν την έχουμε ξαναδεί: με crop cape jacket και φαρδύ τζιν του γαλλικού οίκου. Ακτιβίστρια και καμάρι της παγκόσμιας αφροαμερικανικής κοινότητας, κάθισε front row μαζί με άλλες διασημότητες από την Αμερική, όπως τη Μπρουκ Σιλντς, την Ολίβια Ροντρίγκο και την Πάρις Τζάκσον.