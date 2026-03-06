Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και το βιβλίο της Ζιζέλ Πελικό στα ελληνικά

Η πιο επίκαιρη και συνταρακτική λογοτεχνική πρόταση για τις 8 Μαρτίου
Η συγκλονιστική και φρικιαστική περίπτωση της Ζιζέλ Πελικό αξίζει να μας οδηγήσει στα βιβλιοπωλεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.
Το βιβλίο της «Υμνος στη Ζωή» μεταφρασμένο στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός, με την ίδια να γράφει με γενναιότητα όσα υπέμεινε, όχι ως θύμα αλλά ως μάρτυρας. Πλέον είναι φεμινιστικό είδωλο, έχει μπει στη λίστα του BBC με τις σημαντικότερες 100 Γυναίκες για το 2024 καθώς και στη λίστα των Financial Times με τις 25 πιο επιδραστικές γυναίκες της χρονιάς. Κατέχει και τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής στη Γαλλία.
Η 8Η Μαρτίου είναι μόνο μια συμβολική μέρα για τη μνήμη των αγώνων που έχουν περάσει στην ιστορία, ώστε οι γυναίκες να αποκτήσουν δικαιώματα που τους αναλογούν στο δρόμο της ισότητας και της ελευθερίας. Το super επίκαιρο βιβλίο της Πελικό, «A Hymn to Life- Ενας Υμνος στη Ζωή» έχει διεθνώς υπότιτλο τη φράση «Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά». Όπως είχε πει η ίδια δημοσίως «Οι βιαστές πρέπει να ντρέπονται, όχι τα θύματα».
Όπως ομολογεί στο αυτοβιογραφικό της έργο: «…Τώρα που όλα είχαν καταρρεύσει, το μόνο που ήθελε αυτό το μικρό κορίτσι ήταν να ουρλιάξει, ακόμα και να θριαμβεύσει, αφού για δέκα χρόνια ο ύπνος μου είχε γίνει μια μορφή θανάτου. Ήμασταν μόνο οι δυο μας πια. Μόνες αυτή κι εγώ. Έτσι, βγήκα έξω, και με αργά αλλά σταθερά βήματα, χωρίς κανέναν αντίλαλο στην άμμο, περπάτησα, την ηρέμησα, τη νανούρισα, την εξάντλησα, την αποκοίμισα. Πάλεψα εναντίον της για εκείνη. Δε ζήτησα τη συμπόνια κανενός. Προχωρούσα».
Η Ζιζέλ Πελικό (γεννημένη στις 7 Δεκεμβρίου 1952) είναι μια Γαλλίδα που ναρκώθηκε και βιάστηκε από τον σύζυγό της Ντομινίκ Πελικό επανειλημμένως μεταξύ 2011 και 2020. Ο Ντομινίκ κάλεσε επίσης δεκάδες άνδρες, με τους οποίους επικοινώνησε μέσω μιας ιστοσελίδας, να τη βιάσουν ενώ ήταν αναίσθητη, κυρίως στο σπίτι του ζευγαριού στο Μαζάν. Η Ζιζέλ έμαθε για την κακοποίηση το 2020, όταν ο Ντομινίκ συνελήφθη επειδή κοιτούσε γυναίκες κάτω από τη φούστα τους σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και μια αστυνομική έρευνα στον εξοπλισμό του υπολογιστή του αποκάλυψε εικόνες του βιασμού της. Η πολύκροτη δίκη σκόρπισε ανατριχίλα σε όλη την υφήλιο.
