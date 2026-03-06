Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και το βιβλίο της Ζιζέλ Πελικό στα ελληνικά

Η συγκλονιστική και φρικιαστική περίπτωση της Ζιζέλ Πελικό αξίζει να μας οδηγήσει στα βιβλιοπωλεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Το βιβλίο της «Υμνος στη Ζωή» μεταφρασμένο στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ψυχογιός, με την ίδια να γράφει με γενναιότητα όσα υπέμεινε, όχι ως θύμα αλλά ως μάρτυρας. Πλέον είναι φεμινιστικό είδωλο, έχει μπει στη λίστα του BBC με τις σημαντικότερες 100 Γυναίκες για το 2024 καθώς και στη λίστα των Financial Times με τις 25 πιο επιδραστικές γυναίκες της χρονιάς. Κατέχει και τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής στη Γαλλία.

Η 8Η Μαρτίου είναι μόνο μια συμβολική μέρα για τη μνήμη των αγώνων που έχουν περάσει στην ιστορία, ώστε οι γυναίκες να αποκτήσουν δικαιώματα που τους αναλογούν στο δρόμο της ισότητας και της ελευθερίας. Το super επίκαιρο βιβλίο της Πελικό, «A Hymn to Life- Ενας Υμνος στη Ζωή» έχει διεθνώς υπότιτλο τη φράση «Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά». Όπως είχε πει η ίδια δημοσίως «Οι βιαστές πρέπει να ντρέπονται, όχι τα θύματα».