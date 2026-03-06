Kέιτ Μος: Ανακηρύχθηκε το κυρίαρχο style icon της Paris Fashion Week

Η 52χρονη Βρετανίδα Κέτ Μος απέδειξε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού πως παραμένει δικαιωματικά κορυφαίο style icon.

Σύμφωνα με τα ξένα περιοδικά: «She’s Still the Most Stylish Guest at Paris Fashion Week…».

Πώς το κατορθώνει; Καταρχήν φοράει τα ρούχα και δεν την φοράνε. Και είναι πάντα ικανή να κάνει την έκπληξη. Πολλές celebrities φωτογραφίζονται πειθήνια στις fashion weeks με total outfits-«στολές», που τους δίνουν οι οίκοι, χωρίς προσωπική παρέμβαση.

Η Κέιτ Μος εμφανίστηκε μόνο στα shows Saint Laurent και Tom Ford που αντιπροσωπεύουν απόλυτα το ντύσιμό της. Την είδαμε με office ταγιέρ και μπλούζα pussybow με φιόγκο σε ύφος eighties. Με πουά διάφανο πουκάμισο χωρίς σουτιέν και στενή pencil φούστα. Και τα δυο looks σε στενή γραμμή, ήταν λες και τα είχε ήδη στην ντουλάπα της.