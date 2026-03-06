Kέιτ Μος: Ανακηρύχθηκε το κυρίαρχο style icon της Paris Fashion Week

Mε αυθεντική προσωπική αισθητική φόρεσε μόνο τα αγαπημένα της brands αλλά και δικά της vintage κομμάτια
Η 52χρονη Βρετανίδα Κέτ Μος απέδειξε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού πως παραμένει δικαιωματικά κορυφαίο style icon.
Σύμφωνα με τα ξένα περιοδικά: «She’s Still the Most Stylish Guest at Paris Fashion Week…».
Πώς το κατορθώνει; Καταρχήν φοράει τα ρούχα και δεν την φοράνε. Και είναι πάντα ικανή να κάνει την έκπληξη. Πολλές celebrities φωτογραφίζονται πειθήνια στις fashion weeks με total outfits-«στολές», που τους δίνουν οι οίκοι, χωρίς προσωπική παρέμβαση.
Η Κέιτ Μος εμφανίστηκε μόνο στα shows Saint Laurent και Tom Ford που αντιπροσωπεύουν απόλυτα το ντύσιμό της. Την είδαμε με office ταγιέρ και μπλούζα pussybow με φιόγκο σε ύφος eighties. Με πουά διάφανο πουκάμισο χωρίς σουτιέν και στενή pencil φούστα. Και τα δυο looks σε στενή γραμμή, ήταν λες και τα είχε ήδη στην ντουλάπα της.
Στις off duty στιγμές της στο Παρίσι πολυσυζητήθηκε. Ανέδειξε αναπάντεχα το boho style στην πόλη, με έθνικ εμπριμέ φόρεμα, λες και ήταν βγαλμένο από τη βαλίτσα της για Ιμπιζα. Το συνδύασε με δετά μποτάκια και την Gucci τσάντα Jackie. Eπίσης, επέλεξε μαύρες διαφάνειες: ένα δαντελένιο catsuit συνδυασμένο απρόσμενα με παλιό Saint Laurent σακάκι του 1988 σε λευκό και φούξια, αλλά και ρευστό μαύρο maxi dress με «μπαλαρίνες». Τέλος, εντυπωσίασε με cosmopolitan chic λευκό, χαλαρό κοστούμι που «έδεσε» με φουλάρι και μποτίνια σε μπεζ, αλλά και glitter σύνολο για πρωινή βόλτα.
Η πασαρέλα που προηγήθηκε στο Μιλάνο
Κατά τους ειδικούς, ουδέποτε έχασε την ικανότητα να αποπνέει τη γοητεία του party girl των nineties. Εποχή που σήμερα παραμένει εξαιρετικά trendy ενδυματολογικά.
Παραμένει βέβαια υποδειγματικά λεπτή, με ατημέλητα μαλλιά που έχει πλέον φωτίσει με πλατινέ ανταύγειες και «ατίθαση» συμπεριφορά. Το επιφώνημά της «Μην με αγγίζετε» στο ντεφιλέ Saint Laurent έγινε ταχύτατα διεθνής είδηση. Λίγο νωρίτερα στο Μιλάνο είχε δείξει τα οπίσθιά της με μονόγραμμα Gucci και sexy φόρεμα που μνημόνευε σαφέστατα τον Tom Ford δια χειρός Demna. Πρόκειται για μια μοναδική περίπτωση μοντέλου με τεράστια καριέρα και επίδοση timeless icon με ύψος μόλις 1.68.
